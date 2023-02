Vlahovic-Dzeko destino legato: colpo di scena in attacco

Un intreccio tra attaccanti porta Inter e Juventus a vivere una situazione simile. Il richiamo della Spagna e i nomi di Dusan Vlahovic ed Edin Dzeko che tornano in auge

“Felice per il passaggio del turno. Felice per essere tornato in campo dal primo minuto. La vittoria è sempre la risposta giusta!”, così si è ripresentato sui social Dusan Vlahovic dopo essere tornato dall’inizio in Coppa Italia contro la Lazio.

Il centravanti serbo ha vissuto un calvario che lo ha costretto a stare lungamente ai box proprio nei momenti in cui la Juventus aveva maggiore bisogno di lui. Mancano ancora i gol, ma il bomber ex Fiorentina sta provando a mettere benzina nel motore. Alla squadra di Allegri serviranno anche i suoi gol per tornare a macinare punti per ritrovare continuità nella seconda fase di stagione per provare ad accorciare il gap allungato dai 15 punti di penalizzazione. Lo stesso Vlahovic nei giorni scorsi su Instagram aveva suonato la carica proprio in virtù della situazione complicata dei bianconeri: “Non abbiamo paura di qualche punto in meno in classifica. Non abbiamo paura di rimboccarci le maniche. Non abbiamo paura dei nostri avversari. Non dobbiamo avere paura di niente. Perché quando penseranno che siamo caduti, noi ci rialzeremo più forti di prima. Questi siamo noi, questa è la Juventus!”.

Tanta carica ma destino da scrivere per Vlahovic che ha incrociato il suo futuro persino con l’interista Edin Dzeko.

Calciomercato Inter, Vlahovic e il richiamo della Spagna: intrigo con Dzeko

Al netto dei messaggi di carica e d’amore va fatta una valutazione sul futuro di Vlahovic, che dovrà tornare al 100% delle proprie possibilità. Al di là delle big di Premier anche Barcellona e Real Madrid sono attive su di lui.

Il possibile mancato approdo della Juventus in Champions League, con annesse perdite economiche e di prestigio, potrebbe anche indirizzare il serbo verso un addio estivo a patto che arrivi la giusta proposta. Servirebbero 80-90 milioni di euro per arrivare a Vlahovic e come evidenziato da ‘elgoldigital.com’, il giocatore avrebbe addirittura chiesto al suo agente di portarlo proprio al Real Madrid per poter dare vita al suo sogno di vestire la casacca dei ‘blancos’. Al netto di tale scenario, la società iberica avrebbe invece provato ad effettuare un tentativo last minute con Edin Dzeko, giocatore però in questo momento incedibile per l’Inter.