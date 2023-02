Un altro ko muscolare, è out per il derby

Il centravanti non figurerà in panchina nel derby contro il Milan di domani per l’ennesimo infortunio della sua carriera, ora Inzaghi dovrà fare affidamento su Dzeko e Lautaro

Brutte notizie in casa Inter a poche ore dal fischio d’inizio del terzo derby stagionale contro il Milan, sul manto erboso di San Siro. Stando agli ultimi accertamenti medici, il centravanti nerazzurro Joaquin Correa ha rimediato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra mentre svolgeva il consueto allenamento di rifinitura pre-partita.

Per l’argentino si tratta dell’ennesimo stop nel corso di un’esperienza in nerazzurro piuttosto travagliata da diversi altri infortuni di media entità. Non si conoscono ancora le tempistiche di recupero, ma è sicuro che non figurerà in panchina contro il Milan.

La scelta del tecnico Simone Inzaghi ricadrà dunque sul consueto duo d’attacco composto da Edin Dzeko e Lautaro Martinez, ma anche Romelu Lukaku scalpita per un posto in prima fila dai primi minuti di gioco.

Correa, settimo problema fisico in nerazzurro

Dopo la contusione all’anca che lo aveva tenuto a riposo nel corso delle prime giornate di campionato della stagione 2021/2022, Correa ha subito altri problemi di carattere muscolare soprattutto ai bicipiti femorali per un totale di sei infortuni complessivi da quando veste nerazzurro.

Anche l’ultimo, accusato lo scorso novembre, lo aveva tenuto a riposo per quaranta giorni prima di aver fatto rientro ufficiale nelle distinte di Inzaghi. Sebbene non si conosca l’entità del fastidio attuale, è probabile che resti a riposo per diversi giorni prima di essere rivalutato dallo staff medico dell’Inter.