Skriniar titolare nel derby, la risposta di Inzaghi

Il tecnico piacentino ha parlato alla vigilia del derby di domani contro il Milan. Dall’annuncio su Skriniar fino ad arrivare a tanto altro. Tutte le dichiarazioni di Inzaghi

A distanza di una settimana dal successo ottenuto per 1-2 contro la Cremonese, l’Inter torna a mettere, nuovamente, piede in campo e lo farà direttamente contro il Milan di Stefano Pioli: apparso, nell’ultimo periodo, totalmente scarico. A presentare il match di domani, ci ha poi pensato lo stesso Simone Inzaghi nella consueta conferenza stampa di rito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni raccolte direttamente da Interlive.it:

SULLA GARA DI DOMANI – “Il derby è una partita sentitissima da tutti noi. Serviranno testa e cuore. Daremo tutto sul campo e allo stesso tempo siamo contenti della semifinale vinta contro l’Atalanta“.

SULLO SCUDETTO – “Ogni punto è molto importante per qualsiasi obiettivo. Sta a noi rimediare e pensare di partita in partita. Dovremo farci trovare pronti in qualsiasi circostanza”.

SKRINIAR – “Non giudico le sue scelte, ma l’uomo e il giocatore che è. Ha sempre lavorato al meglio e quanto alla scelta se schierarlo, o meno, nel derby deciderò domattina stessa, ma molto probabilmente sarà della partita. Bisogna abituarsi…Purtroppo, ad oggi, le cose vanno così nel calcio. Non sarà più il capitano, ma se n’è parlato col ragazzo e la società tranquillamente. Il capitano è Handanovic, poi si scalerà in base alle presenze”.

LUKAKU – “Più passa il tempo e più migliora. Ha avuto un momento no per via dei continui infortuni ma ora sta tornando a pieno regime. E’ molto dispiaciuto perché non ha potuto dare l’apporto che tutti noi avremmo voluto avesse dato, ma è in crescita così come Correa e spero di averli entrambi con me nella migliore condizione”.

BROZOVIC E HANDANOVIC – “La mia speranza è quello di averlo con noi nel derby. In base all’allenamento di domani deciderò se portarlo con noi. Stesso discorso anche per Handanovic“.

IL BILANCIO COL MILAN – “Si, in Coppa siamo andati meglio noi, ma sono risultati che contano fino a un certo punto, nel senso che quello che conta è vincere: in qualsiasi competizione avvenga”.

SUL MILAN – “Sappiamo che troveremo un Milan che ha grande voglia di rivalsa. E’ vero, sono in un momento negativo, ma restano comunque i campioni d’Italia in carica e sta a noi dover farci trovare pronti. No, non penso a quanto accaduto nel derby di Supercoppa né tantomeno a quello d’andata e dello scorso anno”.

SUL NAPOLI – “Sappiamo che c’è questo distacco, ma come ho detto prima: qualsiasi punto è importante per la stagione. Dobbiamo guardare soltanto a noi e ragionare di volta in volta. Il resto non conta”.

CALHANOGLU – “Deciderò di partita in partita come muovermi. Brozovic è un giocatore importantissimo per noi. Calhanoglu ha fatto gli ultimi tre mesi e mezzo benissimo e adesso ci godiamo sia lui che Asllani“.

ASLLANI – “Sono molto contento per lui. E’ entrato benissimo contro Empoli e Atalanta e sta crescendo di volta in volta. Abbiamo diverse opzioni ora a centrocampo”.

LAUTARO – “Al di là del Mondiale, è un anno abbondante che gioca in questo modo. Può capitare a tutti i giocatori di vivere momenti non del tutto smaglianti, ma tutto quello che ci auguriamo è che possa continuare così. Ha giocato tantissimo e forse è proprio questo che l’ha aiutato a raggiungere una condizione top”.