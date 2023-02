Reazione a catena a sinistra: assalto milionario a Dimarco

Federico Dimarco è riuscito, con una crescita costante, a non far rimpiangere troppo la partenza di un top player come Ivan Perisic. Ora può infiammare il mercato

Ci è voluto un po’ ma ora la fascia sinistra dell’Inter ha un nuovo padrone autoritario capace con la sua enorme qualità di dettare legge da quella parte: si tratta di Federico Dimarco, partito da lontano ma esploso una volta per tutte quest’anno.

L’addio di Ivan Perisic in estate aveva lasciato un vuoto apparentemente incolmabile che l’ex Parma e Verona è riuscito a far suo con pazienza, tenacia, costanza, applicazione ed anche tanta qualità. Dimarco è divenuto sempre più importante e decisivo per Simone Inzaghi che non può proprio più farne a meno. Una crescita tanto importante da poter anche smuovere il calciomercato del prossimo futuro nei suoi confronti. C’è infatti chi come il Chelsea a gennaio ha speso fior fior di milioni, andando a rimpinguare le casse di altri club. Uno su tutti il Benfica, che con la cessione di Enzo Fernandez, appena una manciata di mesi dopo il suo arrivo, ha trovato un jackpot da circa 121 milioni di euro. Soldi che potrebbero servire ai lusitani per migliorare la squadra la prossima estate.

Calciomercato Inter, Grimaldo addio al Benfica: suggestione Dimarco a sinistra

Il Benfica dovrà anche rinunciare ad Alejandro Grimaldo, laterale sinistro di grande qualità accostato a diversi club europei tra cui anche Inter e Juventus in Serie A. Lo spagnolo ex Barcellona è in scadenza contrattuale e dovrebbe andare via da Lisbona a costo zero.

Un addio forzato quello di Grimaldo che lascerebbe un vuoto complesso da colmare per il club lusitano che in compenso avrebbe ampie liquidità da poter muovere. In questo ipotetico quadro si va ad infilare anche il nome di Dimarco, che per caratteristiche fisiche e tecniche potrebbe andare perfettamente a sostituire Grimaldo al Benfica, fermo restando il legame fortissimo che ha il ragazzo nei confronti dell’Inter, la squadra del suo cuore. Anche il club meneghino non ha alcuna intenzione di privarsi di un ragazzo cresciuto negli anni fino a diventare così importante.

Resta il fatto che il mancino educatissimo di Dimarco ben sostituirebbe quello altrettanto portentoso di Grimaldo, che a parametro zero fa gola a tantissimi. Numeri molto buoni per entrambi nel corso dell’annata attuale. 4 gol ed altrettanti assist per l’interista, mentre lo spagnolo è arrivato finora a collezionare 5 reti e ben 7 passaggi vincenti.