Stagione straordinaria: “Tornerà all’Inter e può restarci”

Il calciatore potrebbe figurare nell’organico della Prima Squadra già dalla prossima stagione, dipenderà tutto da come andranno le sue prestazioni nei prossimi mesi e dalle valutazioni del tecnico Simone Inzaghi

Il reparto di centrocampo è una delle poche certezze di cui può disporre Simone Inzaghi da qui alla fine della stagione. A differenza di quello difensivo, infatti, che potrebbe sottostare ad una netta rivisitazione a seguito della cessione a parametro zero di Milan Skriniar, la linea mediana composta da Nicolò Barella, Marcelo Brozović e Hakan Calhanoglu non dovrebbe cambiare affatto. Sempre che non arrivi qualche offerta a stuzzicare le fantasie della dirigenza nerazzurra sul cartellino del croato, reduce da un lungo infortunio e da un livello di condizione fisica non ottimale.

Chi invece è certo di andar via è Roberto Gagliardini, uno degli ultimi senatori della formazione nerazzurra assieme al portiere Samir Handanovic. Come dichiarato da lui stesso in una recente intervista post-partita, avrebbe gradito maggiore minutaggio a disposizione per poter esprimere le sue qualità ma adesso è troppo tardi anche per le considerazioni. Non ci sono speranze per lui in futuro, così l’amministratore delegato Giuseppe Marotta potrebbe apportare un’importante modifica in organico sempre che il tecnico piacentino sia d’accordo e le sue valutazioni siano in linea con il progetto di valorizzazione delle giovani promesse nerazzurre.

Calciomercato, Fabbian predestinato dell’Inter

Come anticipato negli scorsi giorni, Inzaghi starebbe prendendo in seria considerazione di integrare in Prima Squadra il profilo di Giovanni Fabbian, attualmente in prestito alla Reggina del fratello Filippo.

Il calciatore sta brillando in Serie B sia sotto il profilo prestazionale che realizzativo, una manna dal cielo per un centrocampista offensivo di così giovane età. Di recente è stato persino premiato dall’Associazione Italiana Calciatori con il titolo di ‘Miglior Calciatore del Mese‘, tanto da ricevere persino una personalissima postilla: “È un giocatore che ruba l’occhio. Un centrocampista box-to-box costantemente proiettato in avanti, capace già di giocare a un’intensità a tratti fuori scala per la categoria. A gennaio ha ribaltato quasi da solo la partita contro la Ternana, in cui la Reggina era andata in svantaggio nella prima mezz’ora. Ha segnato due gol sporchi in area di rigore. Pochi centrocampisti in Serie B hanno i suoi tempi e i suoi istinti quando si tratta di inserirsi in area di rigore. Prima di gennaio aveva segnato comunque 5 gol, e di questi 4 sono arrivati con dei colpi di testa, il fondamentale in cui per ora è spiccato di più. In estate tornerà all’Inter, nella squadra con cui ha vinto lo Scudetto primavera lo scorso anno, e ha tutte le caratteristiche per restare senza andare in prestito”, si legge nella nota.