All’Inter per rimpiazzare Gosens, firma in arrivo

Contro l’Atalanta in Coppa Italia, ha offerto chiari segnali di rivitalizzazione e la speranza è ancora quella di poterlo rivedere presto in piena forma. Ciononostante l’Inter non ha mai smesso di valutare nomi per rimpiazzare Gosens

Non era scontato che Simone Inzaghi lo schierasse titolare in Coppa Italia nella partita poi vinta per 1-0 contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Alla fine, la scelta si è dimostrata azzeccata…

Robin Gosens ha giocato bene, pur risultando impreciso o troppo nervoso sotto porta. Ha corso, lottato, provato a saltare l’uomo e a bloccare le avanzate dei bergamaschi. Ed è riuscito quasi in tutto. Per il derby di Milano il tedesco torna però in panchina, per far spazio al titolare della fascia sinistra: Federico Dimarco. Non poteva essere altrimenti.

L’esterno tedesco, a fine partita contro la Dea, si è difichiarato comunque contento. Ha fatto capire che la squadra si è ricompattata dopo i giorni confusi caratterizzati dal caso Skriniar, per interprere la partita nel modo più giusto. Dopodiché, riguardo al proprio rendimento, ha ammesso dibsentire la mancanza del ritmo partita. Per essere al 100%, ha ribadito il numero 8, ha bisogno di maggiore continuità.

Successivamente, a proposito delle scelte di Inzaghi, Gosens si è detto felice che il mister gli abbia dimostrato fiducia. “Mi sento bene, anche in allenamento sento di essere quello che voglio essere, poi devo accettare che Federico Dimarco sia in una forma straordinaria. Ma io mi impegno per mettere in difficoltà Inzaghi“.

L’Inter crede ancora di poter recuperare il giocatore che ha incantato a Bergamo con la maglia della Dea. Quell’esterno preso per sostituire Perisic a una cifra tutt’altro che contenuta. Tuttavia ad Appiano Gentile c’è chi è convinto che l’investimento sia stato deludente e si debba ora lavorare per rimpiazzare Gosens con un nuovo profilo più affidabile.

Il nome più forte al momento è quello di Carlos Augusto del Monza. Il ventiquattrenne brasiliano è già da qualche tempo nei radar di Ausilio, proprio come potenziale sostituto di Gosens in estate. Intanto, però, pare che il brasiliano stia per rinnovare con i brianzoli…

Valutato per rimpiazzare Gosens, firma il rinnovo con Galliani

Galliani starebbe lavorando per concludere al più presto il rinnovo di Carlos Augusto. A Monza, il brasiliano è considerato come uno dei pezzi più pregiati e importanti della formazione di Palladino. Partita dopo partita, il laterale cresce in sicurezza e rendimento, con goal e assist. Contro la Juve, nell’ultima di campionato, è stato devastante.

La crescita del giocatore prelevato dal Corinthians è però sotto gli occhi di tutti. Per questo Adriano Galliani ha paura di poter perdere il talento. A causa delle lusunghe interiste, per esempio. Il contratto di Carlos Augusto è in scadenza nel 2024, e il Monza vorrebbe prolungarlo con un triennale.

All’Inter piace per la sua capacità di combinare spinta e lavoro difensivo. Il brasiliano è il classico terzino sinistro a suo agio nella fase offensiva, perfetto come esterno a tutta fascia in un modulo con la difesa a tre. In più, il ragazzo si adatta anche a braccetto sinistra in difesa: lo ha fatto in Brasile e anche a Monza.

In attesa di Carboni

Augusto è anche un calciatore con un feeling particolare con il goal. Ha già messo a segno quattro goal. Che per un difensore sono tanti. Soltanto Frimpong, Nuno Tavares e Bensebaïni (tutti a quota cinque) ne contano più di lui tra i difensori dei cinque maggiori campionati europei.

Intanto, proprio dell’Inter è arrivato in Brianza il vice Carlos Augusto: si tratta dell’italo-argentino Franco Carboni.

Il classe 2003 di proprietà dell’Inter ha concluso anzitempo il suo prestito al Cagliari, dove ha trovato poco spazio, per accasarsi al Monza in prestito per un anno e mezzo con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei nerazzurri.