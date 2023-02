Dall’Inter al Milan: affare clamoroso per il flop nerazzurro

Marotta e Ausilio proveranno a liberarsene in estate. Troppi infortuni subiti da un giocatore in particolare. Attenzione al Milan. Tutti i possibili scenari

Grazie al successo ottenuto nel derby di ieri sera, terminato poi 1-0 con rete di Lautaro, l’Inter si è così portata, automaticamente, a +5 sui rossoneri. La squadra di Stefano Pioli, si trova infatti in forte crisi: con la vittoria che le manca, ormai, da quel 4 gennaio contro la Salernitana.

Tante, tantissime le note di rilievo da segnalare in favore della compagine di Inzaghi. I nerazzurri sono stati, non a caso, assoluti padroni della gara: dominando in lungo e in largo per gran parte dei 90′. Se vogliamo essere un po’ più precisi, però, l’unica ‘pecca’ di ieri resta, senz’alcun ombra di dubbio, quella di non aver avuto a disposizione un quarto attaccante all’altezza della situazione. Il tecnico piacentino è, infatti, stato costretto a dover inserire Lukaku, nella ripresa, al posto di Edin Dzeko…Senza aver fatto rifiatare, poi, uno straripante Lautaro (rimasto in campo per i 90′ complessivi di gioco). Da qui, però, urge una particolare precisazione.

E’ vero, il quarto centravanti dell’Inter resta, ad oggi, Joaquin Correa (assente nel match di ieri per infortunio). A causa di questo fastidio, poi, il ‘Tucu’ non ha, dunque, potuto essere a disposizione di Simone Inzaghi…E non è la prima volta che accade tutto ciò. L’ex Lazio, infatti, da quanto è approdato a Milano è andato incontro a numerosissimi stop: restando, di fatto, assente in tantissime circostanze. Già 7 infortuni complessivi, rimediati in maglia Inter per lui, ed un totale di gare saltate che, finora, ammonta a quota 20.

Decisamente troppo per un giocatore che è stato pagato circa 30 milioni di euro e che non riesce, praticamente mai, ad incidere in nessuna circostanza. Per via di tutta questa serie di situazioni, quindi, la sua avventura a Milano potrebbe, eventualmente, essere giunta al capolinea. Ed è proprio da qui che spunta fuori un’inaspettata ipotesi di mercato.

Calciomercato Inter, troppi punti interrogativi sul futuro di Correa: nel frattempo spunta fuori l’idea Milan

Dopo essere atterrato a Milano un anno e mezzo fa circa – precisamente nell’estate del 2021 – Joaquin Correa ha, da quel momento in poi, accumulato più giorni d’assenza che reti con indosso la maglia dell’Inter.

131 giorni di stop, fino ad ora, ben 7 infortuni – dai problemi alla coscia, fino ad arrivare a quelli del tendine e del bicipite femorale – contro le sole 9 reti e lo scarso apporto fornito alla rosa di Inzaghi. Restano questi i numeri dell’ex Lazio da quando si è presentato alla corte di Steven Zhang. Un rendimento davvero pessimo il suo e che, tra le tante ipotesi, stanno praticamente ‘istigando’ Marotta e i suoi a pensare ad una sua eventuale cessione.

I nerazzurri cercheranno, infatti, di ‘liberarsene’ nella prossima estate – anche tramite la via del prestito con diritto, nel caso – e l’ipotetica idea che sorge da qui, non è altro che quella di poterlo vedere sull’altra sponda di Milano. Il suo agente Lucci potrebbe, non a caso, finire per proporlo anche in Italia e, viste le modifiche che i rossoneri apporteranno nel reparto avanzato entro la prossima stagione: attenzione alla potenziale pista Milan.

A brillare, invece, nel derby di ieri sera, è stato un altro compagno di squadra del ‘Tucu’: vale a dire Matteo Darmian. Il forte laterale ‘made in Italy’ ha dato dimostrazione di un’altra ottima prova…Garantendosi così la massima fiducia di qualche particolare tifoso.

Biasin a Tv Play: “Calcisticamente innamorato di Darmian. Ecco come si è conquistato il rinnovo”

Il noto giornalista, Fabrizio Biasin, ha parlato ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play, dove ha da lì in poi detto la sua su Matteo Darmian.

“Mi ero sempre ripetuto in mente: ‘Basta innamorarsi dei calciatori, sono pronti a tradirti’ ma con lui mi sono rimangiato la parola. Calcisticamente sono innamorato di lui. Mi piacciono un sacco il suo atteggiamento ed il modo in cui si comporta. E’ sempre presente sul campo e poco appariscente fuori. Non sbaglia mai una partita e si è guadagnato un rinnovo come pochi altri. Al suo approdo a Milano c’erano praticamente zero tifosi”.