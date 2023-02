Pessima notizia per Inzaghi: UFFICIALE, distrazione muscolare

By

Il calciatore salterà i prossimi impegni di campionato per infortunio, le sue condizioni verranno rivalutate prossimamente per conoscere i tempi di recupero

Come anticipato negli scorsi giorni da ‘interlive.it’ a ridosso dell’impegno di campionato dell’Inter poi vinto ai danni del Milan, il centravanti Joaquin Correa non ha figurato nella lista dei convocati di Simone Inzaghi per infortunio.

Ad aver fermato il calciatore è stato l’ennesimo disturbo muscolare, questa volta relativo al semimembranoso della coscia destra. A comunicarlo è il club con una nota ufficiale diramata sui propri canali web. Si legge: “Joaquin Correa si è sottoposto quest’oggi a esami clinico-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione del muscolo semimembranoso della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana.”

Il calciatore resterà dunque a riposo per un tempo non ancora meglio precisato, ma stando alle previsioni dovrebbe essere fortemente a rischio presenza per la sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto.