Operazione in chiusura, si riempiono le casse dell’Inter

Zhang sorride: a tempo scaduto, un’operazione in chiusura sta per portare un po’ di liquidi nelle casse dell’Inter. C’entra un club turco e un ex tesserato nerazzurro

Dopo la vittoria per 1-0 dell’Inter contro il Milan nel derby, il presidente nerazzurro Steven Zhang ha esultato sui social postando un’immagine del Duomo con la didascalia “Ripetiamolo ancora, Milano siamo noi!“. Ma Zhang è di certo felice anche per un’altra questione.

Pare infatti che Nicolò Zaniolo abbia già prenotato un volo per la Turchia, in vista delle possibili visite mediche con il Galatasaray. Cosa manca per la chiusura dell’affare? Soltanto il sì della Roma. Il club di Istanbul ha infatti offerto 18 milioni più 4 di bonus con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La società capitolina, come noto, ne chiede 25, ma la sensazione è che oggi si possa chiudere intorno ai 23. Ieri il classe ’99 ex Inter ha accettato la proposta turca di un triennale da 3,5 milioni. A questo punto, ci sarebbero soltanto pochi altri dettagli da limare, soprattutto per quanto riguarda la clausola di rescissione, che l’entourage di Zaniolo vorrebbe inferiore ai 30 milioni.

Quindi Zaniolo ha deciso. Sa che il reintegro in gruppo nella Roma potrebbe essere difficile, e che l’assenza dal campo potrebbe pregiudicare la sua carriera. Inoltre, il ragazzo non vuole rischiare di perdere la Nazionale. Quindi c’è giù un accordo per partire e trasferirsi in Turchia, nel club dove attualmente giocano anche Mauro Icardi e Dries Mertens.

Il centrocampista offensivo, dunque, sarebbe vicinissimo al Galatasaray, e Zhang può veder avvicinarsi i milioni che spettano all’Inter come percentuale sulla rivendita del calciatore, ceduto alla Roma per 4,5 milioni di euro nel giugno 2018 (più il 15% di una futura cessione). L’operazione in chiusura potrebbe quindi portare nelle casse nerazzurre almeno 3,5 milioni. Una bella cifra, con cui pagare un altro anno di contratto a Dzeko, per esempio.

Ma come mai il Galatasaray può acquistare Zaniolo? La squadra può ancora operare sul mercato perché in Turchia la compravendita di riparazione si chiude l’8 febbraio. Il Galatasaray, quindi, ha ancora un paio di giorni per trattare con la Roma.

Operazione in chiusura: 15% all’Inter

Non sembra vero, ma la telenovela Zaniolo potrebbe presto giungere alla conclusione. L’ex Inter non vuole continuare la stagione da separato in casa nella Capitale, ed è pronto a una nuova avventura all’estero. L’accordo tra le parti, cioè Roma e Galatasaray, non è ancora pronto, ma in giornata potrebbe arrivare un sì o un no definitivo da parte del club giallorosso.

Pare che Zaniolo stia considerando già da più di una settimana la meta anatolica. Sperava di poter approdare in Premier League, ma così non è stato. A ogni modo, non è detto che il talento di Massa non possa trasferirsi in Inghilterra d’estate. Zaniolo e il suo entourage stanno infatti puntando a far inserire nell’accordo una clausola rescissoria.

Proprio su questo punto bisogna ancora trattare: il giocatore vorrebbe una clausola intorno ai 25 milioni di euro, mentre il Galatasaray punta a fissarla intorno ai 35. Una clausola bassa, ovviamente, potrebbe permettere ai club interessati di prenderlo in estate.

Il ragazzo non pensa soltanto alle squadre inglesi. Si continua infatti a vociferare di un interesse mai sopito da parte di Milan e Juve. E poi c’è anche una new-entry: il Napoli. Il club di De Laurentiis potrebbe considerare l’ex Inter per sostituire Hirving Lozano, la cui partenza a fine stagione sembra poco certa.

Mercato infinito

Il mercato invernale della Serie A è stato davvero poco interessante. E se non fosse stato per le tragicommedie relative al futuro di Skriniar e Zaniolo, ci saremmo annoiati parecchio. Per il primo, sappiamo com’è andata a finire. Lo slovacco non ha rinnovato con l’Inter e a giugno si trasferirà al PSG. Continuerà quindi per altri mesi a giocare con la maglia nerazzurra, ma senza fascia da capitano.

Su Zaniolo, la faccenda è apparsa ancora più intricata. Con i rifiuti del giocatore alla destinazione Bournemouth, i ripensamenti, la rottura con la società e con il gruppo squadra, le minacce e le offese da parte dei tifosi e le critiche aperte di Mourinho.

Ultima nota dolente: l’Inter si trova costretta a gioire per una manciata di milioni. Zhang sembra essere messo così male. Così l’operazione in chiusura relativa a Zaniolo porta un pochino di serenità ad Appiano Gentile, in attesa di capire chi cedere per portare altri 60 milioni in cassa.