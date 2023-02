UFFICIALE Asllani, scambio tutto nerazzurro

La proposta di scambio giunge direttamente dall’Italia. Un club di A è pronto a provarci per Asllani. Ecco come stanno davvero le cose a riguardo

Nonostante la finestra del calciomercato invernale si sia appena chiusa, l’Inter non vuole minimamente perdere tempo: ed è per questo che proietta il proprio sguardo già in ottica della prossima estate.

I nerazzurri saranno, infatti, chiamati a dover attuare una vera e propria rivoluzione. Tra i principali partenti ci sono, non soltanto Skriniar e Gagliardini – destinato a dover dire addio a zero a giugno – ma anche tanti altri, tra cui Dumfries. L’olandese è, non a caso, l’indiziato numero uno a poter dire addio in estate, ma occhio, in particolar modo, alla situazione nella quale si ritrovano, ad oggi, Correa e Brozovic.

Quanto al primo, infatti, l’Inter si sta seriamente interrogando sul da farsi. Da quando è approdato a Milano, il ‘Tucu’ non è, praticamente, mai e poi mai stato in grado di incidere nella maniera in cui ci si aspettava inizialmente. Pagato circa 30 milioni di euro dalla Lazio, l’ex ‘aquilotto’ ha, sostanzialmente, deluso in pieno le aspettative: mettendo a segno sole 3 reti in stagione: ma non è questo il dato che fa filtrare scoraggiamento dalle parti di Appiano.

Quello che ha deluso, in pieno, l’intera dirigenza nerazzurra, non è stato nient’altro che il fatto che il classe ’94 non riesce ad entrare mai nel vivo della partita: se non in alcune giornate che, in questo ultimo anno e mezzo di Inter, possono unicamente contarsi sulle dita di una mano. Diverso, invece, è per Asllani. Marotta e Ausilio sono, ad oggi, soddisfatti del suo rendimento e non intendono far altro che continuare a puntare su di lui nell’imminente futuro. Allo stesso tempo, però, per via di quanto dimostrato da parte dell’albanese nelle sue ultime uscite, c’è anche qualche altra pretendente di Serie A che potrebbe provare a mettere le mani su di lui nella prossima estate.

Calciomercato Inter, l’Atalanta potrebbe pensare ad Asllani: idea scambio con Demiral

Già finito nei radar nerazzurri da un po’ di tempo a questa parte – in virtù del dopo Skriniar, chiaramente – Merih Demiral continua a piacere, tutt’ora, all’Inter.

Il centravanti turco si è, infatti, accasato all’Atalanta circa un anno fa: venendo poi, di conseguenza, riscattato dalla stessa ‘Dea’, nel corso della scorsa estate, dalla Juventus (a fronte di un’offerta attorno ai 20 milioni di euro). Nonostante questo, però, Merih Demiral sta faticando a trovare la giusta continuità nel progetto tecnico di Gasperini: in quanto, lo stesso tecnico piemontese non gli sta concedendo, di volta in volta, il giusto minutaggio. E’ vero, il classe ’98 ha già collezionato 1196′ in stagione.

Malgrado questo, l’ex Juve non riesce a figurare, sempre e comunque, nell’undici titolare bergamasco. In virtù di tutto questo, dunque, il nome di Demiral può tornare in cima alla lista della spesa dell’Inter, in ottica della prossima estate. Questa volta, però, potrebbe essere proprio l’Atalanta ad offrire il giocatore alla dirigenza della ‘Beneamata’ (visto che Gasp non lo reputa, ad ora, al centro del progetto tecnico). In tal senso, gli orobici potrebbero, quindi, provare ad offrire un eventuale ed ipotetico scambio con Asllani: dove l’Inter risponderebbe, prontamente, con un ‘no’ secco.

Ricordiamo ch da ieri sera Asllani è ufficialmente di proprietà dell’Inter. Per far scattare l’obbligo, infatti, occorreva che i nerazzurri facessero almeno un punto im campionato a partire del mese di febbraio. Col Milan ne sono arrivati tre, con l’italo-albanese impiegato nei minuti finali.