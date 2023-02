Brozovic, Barcellona o Londra: doppia ipotesi di scambio

Marcelo Brozovic è tornato: in pochi minuti, nel corso dell’ultimo derby, ha mostrato il suo valore. Il croato, però, potrebbe comunque partire. Brozovic potrebbe lasciare Milano per Barcellona o Londra

Lo aspettavamo da tempo e il suo ritorno non ha deluso. Epic Brozo è quasi pronto a riprendere possesso del centrocampo nerazzurro. Dopo la lunga assenza, il croato vuol tornare a comandare la squadra e a correre, per dare il massimo e giocare a pieno regime.

Ma l’Inter saprà gestire il ritorno del croato o perderà l’equilibrio difficilmente costruito negli ultimi due mesi? Più che Brozovic, preoccupa Calhanoglu, che sembrava aver trovato la propria dimensione come nuovo play nerazzurro. Il turco dovrebbe tornare a fare la mezz’ala, anche per far rifiatare Henrikh Mkhitaryan. Una posizione in cui aveva fatto bene l’anno scorso e all’inizio della stagione attuale, ma in cui non aveva brillato come invece ha fatto sostituendo Brozovic.

Il problema potrebbe essere soltanto temporaneo. Il futuro croato potrebbe infatti portarlo presto lontano. Brozovic potrebbe essere scelto come elemento sacrificabile insieme a Dumfries per portare 60 milioni o più nelle casse interiste prima di giugno. E anche se il croato non vorrebbe muoversi da Milano e onorare il suo contratto fino alla scadenza fissata nel giugno 2026, Marotta e Ausilio non vorrebbero perdere l’occasione di incassare vendendo un calciatore di cui si è potuto fare a meno e che ha cominciato a rivelarsi più fragile del previsto in quanto a tenuta fisica.

I tifosi sperano che non accada mai. Immaginarsi Brozovic lontano da Milano, a Barcellona, a Londra o a Madrid, farebbe male a tutti. Ma i problemi economici dell’Inter sono noti e non lasciano spazio a riflessioni sentimentali. In tal senso, lo scambio con il Barcellona per Kessié non è passato di moda, anche se l’Inter preferirebbe incassare milioni, una trentina più o meno, rispetto a ottenere una contropartita. Per questo bisogna far attenzione anche al mercato della Premier.

Brozovic in bilico fra Barcellona e Londra

Ultimamente, la squadra più interessata al croato sembra il Tottenham. Se Antonio Conte dovesse rimanere sulla panchina degli Spurs, potrebbe richiedere giocatori di cui si fida per ricostruire la difesa e il centrocampo. E Marcelo Brozovic potrebbe essere uno dei primi nomi scelti dal tecnico pugliese. Ecco perché a Milano ci si aspetta un’offerta da 25 milioni, oppure una decina di milioni più Tanganga, il giovane difensore messo ai margini da Conte che piacerebbe molto a l’Inter per ricostruire la difesa.

Dell’interesse nerazzurro per Tanganga ve ne abbiamo parlato poco fa. Riguardo invece alla stima di Conte nei confronti di Brozovic, c’è poco da dire: il croato è stato nell’Inter contiana il giocatore più sfruttato e funzionale. E nelle poche volte in cui è mancato per squalifica o infortunio, il salentino si è trovato nei guai, incapace di sostituirlo (ci ha provato con Sensi, Barella e Vecino, e gli è andata sempre male).

Intanto, il derby di Milano ha segnato l’attesissimo rientro in campo del centrocampista croato, la cui ultima presenza in nerazzurro era datata 13 novembre 2022 (contro l’Atalanta). Il Meazza ha riservato a Brozovic un lungo applauso, e anche Simone Inzaghi, a fine partita, si è complimentato con il suo play.

Inzaghi può fare a meno di Brozovic… ma non vorrebbe

Sembra che Inzaghi, pur avendo trovato in Calhanoglu un sostituto all’altezza per il croato, non sia felicissimo dell’eventualità di perdere Brozovic l’anno prossimo. Durante la sua assenza, l’allenatore ha più volte sottolineato la sua importanza, elogiandone la forza e l’intelligenza tattica. “Brozovic è fortissimo“, ha detto Inzaghi dopo Inter-Milan, “come Lukaku: sono due giocatori fondamentali che ci sono mancati quattro mesi e qualcuno se ne ricorda”.

“Gli altri hanno passato un girone di Champions, vinto la Supercoppa e dopo qualche inciampo iniziale penso che abbiano vinto quasi tutte le partite”, ha continuato il tecnico di Piacenza. “Contando Monza penso saremmo stati pressoché perfetti in campionato”.

Insomma Lukaku e Brozovic possono essere interpretati come due nuovi colpi di mercato per l’Inter. Specie dal croato ci si aspettano grandi cose. Nel 2025 Brozo potrebbe festeggiare i dieci anni a Milano: perché negargli questo traguardo?