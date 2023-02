Chelsea folle sul mercato, arriva lo ‘sconto’ per l’Inter

Spese folli in Premier League per un Chelsea scatenato che ha investito fior fior di milioni per potenziare tutta la squadra di Potter. In estate partenze scontate

Il Chelsea ha rubato completamente la scena in Inghilterra così come nel resto d’Europa per milioni spesi nella campagna invernale di calciomercato. Un dominio quello dei blues che ha ribaltato totalmente la squadra di Potter.

Le altre big d’Europa hanno operato pochissimo in sede di mercato, soprattutto in Italia dove le spese sono state imparagonabili. La società londinese ha infatti fatto segnare record di spesa in questo gennaio 2023 con un complessivo fuori scala di circa 329 milioni di euro tra i vari Mudryk, Malo Gusto (rimasto a Lione), Badiashile, Madueke, Joao Felix, Santos, Fofana e soprattutto il pagamento della clausola di Enzo Fernandez per oltre 121 milioni di euro. Un saldo spaventoso e distantissimo da quanto avvenuto in Italia dove sono scarsissimi i capitali mossi. Una situazione che in casa Chelsea ha anche portato ad un evidente sovraffollamento della rosa di Potter, con annesse cessioni previste. A tal proposito per far spazio ad Enzo Fernandez in coda al mercato invernale ha salutato anche Jorginho, finito ai rivali dell’Arsenal. La prossima estate però appare scontato come gli addii potrebbero costituire una parte importante delle strategie societarie.

Calciomercato Inter, troppi giocatori al Chelsea: chance Loftus-Cheek

La rosa del Chelsea è diventata un potenziale elenco della spesa. Sovraffollamento dopo le spese pazze e a fine anno più di qualcuno potrebbe andare via. Potrebbe andare via anche un centrocampista che potrebbe fare comodo anche all’Inter a determinate condizioni.

Fari puntati su quello che potrà essere il desino di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese (che dunque occuperebbe un posto da extracomunitario) classe 1996 molto fisico e capace di disimpegnarsi in diversi ruoli della mediana. Si tratta di un giocatore ben strutturato, dall’alto dei suoi 191 cm, che in passato era stato accostato anche alla Lazio di Maurizio Sarri che ne aveva esaltato le qualità a Londra. Ai Blues, nonostante la concorrenza Loftus Cheek prova comunque a farsi largo, anche se tra problemi fisici e scelte, con Potter ha visto calare il proprio minutaggio.

Il calciatore resta molto valido, e alla luce delle spese enormi fatte, del sovraffollamento e del contratto in scadenza 2024 (con opzione di un altro anno), potrebbe anche essere proposto in estate, e con uno sconticino potrebbe far gol anche all’Inter che con i ‘Blues’ ha fatto spesso affari, come quello che ha portato Lukaku avanti e indietro da Londra.