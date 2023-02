Skriniar è utile all’Inter, doppia firma col suo addio

L’Inter prova a blindare due dei propri gioielli. Tutto sarà possibile grazie al mancato rinnovo di Skriniar. Tutte le ultime a riguardo

La non permanenza di Skriniar a Milano negli anni a venire, ormai andata in fumo visto che a giugno approderà alla corte del Psg, ha inevitabilmente sorpreso in negativo i più accaniti tifosi dell’Inter.

Lo slovacco, infatti, saluterà a tutti gli effetti in estate per trasferirsi, da lì in poi, in quel di Parigi. Il classe ’95 dopo non aver contraccambiato l’interesse dell’Inter nel proseguire la propria avventura insieme, dove ha sostanzialmente detto no ad un’offerta che avrebbe toccato i 7 milioni di euro complessivi, ha, dunque, deciso di firmare un pre-contratto assieme ai parigini: dove andrà a percepire circa 9-10 milioni di euro.

Nonostante questo, però, Milan Skriniar, come appena preannunciato del resto, rimarrà alla corte di Simone Inzaghi sino al prossimo giugno: con Marotta e Ausilio che possono comunque permettersi di accennare un minimo sorriso. Grazie ai soldi ‘risparmiati’ sul mancato rinnovo del giocatore, l’Inter andrà, infatti, a siglare ben due prolungamenti di contratto.

Calciomercato Inter, i nerazzurri investono i soldi del non rinnovo di Skriniar su Calhanoglu e Bastoni: la situazione

I circa 7 milioni di euro che l’Inter non potrà dare a Milan Skriniar, per via del fatto che lo slovacco ha già detto si al Psg, saranno destinati ai rinnovi di Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu.

E’ questa la mossa che, stando a quanto riferito da ‘Gazzetta.it‘ nelle ultime ore, avrebbero deciso di attuare Marotta e Ausilio. Entrambi i calciatori si trovano, ad oggi, con un contratto che li vede in scadenza a giugno 2024: con l’Inter che punta a blindarli il prima possibile. La fumata bianca potrebbe esserci già nella prossima estate (prim’ancor che la prossima sessione di calciomercato prenda, dunque, il via).

Quanto al difensore centrale infatti – già nel mirino di Tottenham e Manchester United nello scorso giugno – si è parlato moltissimo della sua potenziale richiesta attorno ai 5-5,5 milioni di euro più bonus (dove oggi ne percepisce poco più di 3). D’altra parte, invece, l’Inter punterà a trattare con Tullio Tinti, agente sia di Bastoni che Darmian, sulla base di 4,5 milioni più bonus legati alle vittorie della squadra. Che ne è di Calhanoglu?

Il turco, in questo momento, guadagna 5 milioni di euro netti a stagione e visto lo strepitoso momento di forma in cui si trova, gradirebbe un adeguamento del suo ingaggio attorno ai 6 milioni di euro. La priorità resta, quindi, senz’alcun ombra di dubbio quella di raggiungere l’intesa per il rinnovo con entrambi – in modo tale da evitare un caso Skriniar 2.0 – coi nerazzurri che proveranno comunque ad abbassare, in parte, le richieste dei due giocatori: vista la politica di contenimento apportata dall’intera dirigenza della ‘Beneamata’.

Date e orari delle semifinali d’andata di Coppa Italia: ecco quando si giocherà Juve-Inter

Rei di aver battuto la Lazio per 1-0 nello scorso 2 febbraio, la Juventus sfiderà, ora, la squadra di Simone Inzaghi nella doppia semifinale di Coppa Italia.

Filtrava, perlomeno fino a poco fa, un po’ di incertezza sulle eventuali date dei due match, ma nel frattempo: è giunta l’ufficialità sul quando e a che ora si giocherà l’andata delle due semifinali di Coppa Italia. Juventus-Inter, col primo dei due match fissato per l’appunto a Torino, si giocherà il prossimo 4 aprile alle ore 21, mentre l’altra sfida, quale Cremonese-Fiorentina è prevista il giorno dopo, vale a dire il 5 aprile, alle ore 21 allo stadio ‘Giovanni Zini’.

Entrambe le gare saranno trasmesse in onda su Canale 5. Da concordare ancora, invece, il giorno e l’orario del secondo confronto per entrambi.