Non all’altezza e sempre infortunato: almeno un mese di stop

Inzaghi costretto a rinunciare ad un altro calciatore. Dopo le passate assenze di Lukaku e Brozovic, ora tocca a lui. Le ultime dall’infermeria nerazzurra

Grazie al successo della scorsa domenica, ottenuto per 1-0 contro il Milan, l’Inter di Simone Inzaghi vanta ora, a proprio favore, tre lunghezze in più della squadra di Josè Mourinho, ferma lì al terzo posto a quaranta punti.

A differenza dei giallorossi però, i quali saranno di scena al ‘Via del Mare’ nel prossimo turno di Serie A contro il Lecce, i nerazzurri se la vedranno direttamente contro la Sampdoria dell’ex Dejan Stankovic (ora come ora, posizionata all’ultimo posto in classifica). Chi non prenderà parte al seguente match, però, è proprio uno dei marcatori che andò a segno nella gara d’andata: vale a dire Joquin Correa.

Il ‘Tucu’ ha accusato un nuovo stop nella scorsa settimana e non è la prima volta che capita tutto ciò. Da quando è approdato a Milano, infatti, Correa ha già rimediato la ‘bellezza’ di 7 infortuni che l’hanno da lì in poi costretto a saltare, in un solo anno e mezzo di nerazzurro, già 20 gare complessive: restando praticamente fermo, fino ad ora, per 132 giorni esatti.

Come se tutto questo non fosse già abbastanza, poi, l’ex ‘aquilotto’ – come vi abbiamo appena preannunciato, tra l’altro – ha nuovamente accusato un nuovo fastidio che rischia di tenerlo fermo per un altro bel po’ di tempo.

Nuovo infortunio per Correa: il ‘Tucu’ rischia di restare fermo per oltre un mese. Tutte le novità

La distrazione rimediata al muscolo semimembranoso della coscia destra rischia di far restare Joaquin Correa ai box per diverse settimane…Non a caso, si parla già di un abbondante mesetto di tempo.

Il ‘Tucu’ si è infatti sottoposto, nella giornata di ieri, ad alcuni esami strumentali che ne hanno evidenziato, da lì in poi, tutto ciò. Non c’era, però, ancora totale chiarezza sugli eventuali tempi di recupero del calciatore, mentre la novità che emerge quest’oggi è proprio questa: Simone Inzaghi e tutta l’Inter dovranno, probabilmente, fare a meno di Correa per circa un mese intero (se non oltre).

Al momento, si è parlato di quattro o cinque settimane di stop. Un’assenza stimata attorno ai 30-35 giorni di tempo, dunque. L’attaccante argentino salterà infatti: la trasferta di lunedì sera contro la Sampdoria a ‘Marassi’, l’Udinese in casa, l’andata degli ottavi di Champions contro il Porto, la gara a Bologna, il Lecce al ‘Meazza’ e, forse, anche l’appuntamento al ‘Picco’ contro lo Spezia del 10 marzo. A questo punto, quindi, è il caso di dire che il ‘Tucu’ ha già messo nel mirino il ritorno degli ottavi di coppa contro i ‘lusitani’.

Ad ogni modo, però, l’attuale numero 11 nerazzurro si sottoporrà, nella prossima settimana, a nuovi esami che ne accerteranno, o meno, gli eventuali tempi di recupero. Sempre restando in tema poi: rivolgendo, chiaramente, un pensiero al reparto avanzato dell’Inter, non possiamo far altro che soffermarci su Romelu Lukaku. Il belga è da poco tornato a disposizione del tecnico piacentino, mettendosi subito a massima disposizione. A parlarne per bene del tutto, è stato, non a caso, lo stesso Fabrizio Biasin.

Biasin a Tv Play: “Nel derby ho rivisto alcuni sprazzi del vecchio Lukaku. Se è in forma può far bene”

Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play, dove si è soffermato a proposito del momento di forma che sta vivendo, ad oggi, Romelu Lukaku.

“Nel derby non ha solamente giocato per fare il centravanti boa oppure le sue solite sponde, che noi tutti conosciamo, ma ha fatto alcune cose che il vecchio Lukaku era solito fare. L’ho rivisto, in parte, a quei livelli. Certo, non avrà i piedi di Van Basten, ma quando è in forma, è un’ottima alternativa di gioco”.