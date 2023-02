Non solo Kessie-Brozovic, maxi scambio col Barcellona

I due centrocampisti potrebbero non essere gli unici protagonisti dello scambio che il Barcellona dovrebbe lanciare nel prossimo futuro, ecco tutti gli incastri di mercato con l’Inter

Quello tra Inter e Barcellona potrebbe presto diventare un asse molto caldo la prossima estate. I catalani avranno bisogno di un rinforzo lungo la mediana, dopo aver recepito il messaggio d’addio da parte di Sergio Busquets sempre più vicino alla causa dell’Al-Nassr a parametro zero: l’indiziato principale resta Marcelo Brozović, ancora sotto contratto con l’Inter.

Il calciatore potrebbe lasciare il sodalizio nerazzurro dietro un’operazione di scambio secco per il cartellino di Franck Kessié, da diverse settimane nel mirino di un silente Giuseppe Marotta. Così facendo le redini dell’impostazione di gioco di Simone Inzaghi passerebbero nelle mani di Hakan Calhanoglu, mentre l’ivoriano andrebbe ad occupare lo spazio vacante in qualità di mezz’ala box to box. Certo l’amministratore delegato e il direttore sportivo Piero Ausilio dovranno anche pensare ad un eventuale sostituto extra a centrocampo per non sottodimensionate il reparto, ma a questa evenienza potrebbe pensarci il prodotto del vivaio Giovanni Fabbian. Il tecnico confida molto su di lui e lo tiene sotto costante osservazione, prima di decidere il da farsi sull’inserimento in Prima Squadra per la prossima stagione.

L’emergenza del Barcellona, però, non sarebbe finita lì. Il tecnico Xavi ha anche bisogno di rinforzi lungo la corsia destra. La stessa oggi occupata da Sergi Roberto, non tanto una garanzia e ancora in dubbio permanenza. Con Serginho Dest di rientro dal prestito al Milan (che molto probabilmente non lo riscatterà, ndr), la soluzione ideale sarebbe quella di pensare ad un altro super scambio con l’Inter. Così entra in gioco Denzel Dumfries, già obiettivo di Chelsea, Manchester United e Bayern Monaco, monitorato nelle ultime settimane anche dalla dirigenza blaugrana. Uno dei due calciatori attualmente sotto contratto potrebbero fungere da contropartita tecnica, da compensare eventualmente con un’offerta cash per pareggiare il valore attestato di 40 milioni di euro.

Calciomercato Inter, due strade senza uscita

Per il club di Viale della Liberazione si tratterebbe certamente di un lauto guadagno che andrebbe a rimpolpare le casse societarie in affanno, ma d’altro canto perderebbe un altro dei suoi uomini più preziosi.

Senza una squadra competitiva, come più volte rimarcato da Marotta, l’Inter faticherebbe ad assestarsi tra le grandi d’Europa, riducendo così le possibilità di crescita del marchio e mascherando l’indice di appetibilità del club a livello internazionale. Ogni mossa deve essere ben ponderata ed equamente bilanciata, altrimenti si incapperebbe in un grosso rischio pur di salvaguardare l’aspetto di sostenibilità economica. Verosimilmente, dunque, la dirigenza potrebbe permettere soltanto ad uno soltanto tra Brozovic e Dumfries di lasciare Milano per accasarsi a corte di Xavi.

Parentesi Zaniolo, l’Inter incassa la percentuale

“È diventato un bersaglio ma penso che non sia stato il solo ad aver commesso degli errori, molto è dipeso anche da Mourinho e dalla dirigenza della Roma. Stare fuori dall’Italia per un po’ gli farà bene, l’importante è che ritrovi la giusta serenità. Poi sarà il campo a parlare“, ha dichiarato Gaspare Galasso, imprenditore e amico di Nicolò Zaniolo, nel corso della diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘.

Il calciatore ha da poco lasciato la capitale per far vela in Turchia, dove ha firmato il nuovo contratto con il Galatasaray. L’Inter, detentrice del suo cartellino quando ancora molto giovane, incasserà circa 2 milioni di euro secondo una vecchia clausola di rivendita del suo cartellino.