Colpo di scena, dalla Russia l’erede di Skriniar

Per rimpiazzare lo slovacco, che a giugno si trasferirà a Parigi, si cerca un profilo giovane ma in grado di svolgere con personalità il ruolo di terzo di difesa: come erede di Skriniar piace un centrale dalla Russia.

Dire che l’Inter abbia già smaltito tutte le scorie relative al mancato rinnovo di Milan Skriniar sarebbe poco credibile, ma i dirigenti nerazzurri stanno comunque lavorando sodo per il futuro.

Secondo Tuttosport piace un profilo dalla Russia. O meglio, un bosniaco nato in Svezia, tesserato con un club russo ma attualmente residente nell’isola di Maiorca… Il difensore sarebbe stato proposto all’Inter, come erede di Skriniar: si tratta di Dennis Hadzikadunic, bosniaco nato in Svezia, attualmente in prestito al Maiorca dal Rostov, squadra medio-forte in Russia.

Hadzikadunic è un 1998, nazionale della Bosnia ed Erzegovina. Il ragazzo ha iniziato la sua carriera professionistica nel Malmö FF, che nel 2018 lo ha mandato in prestito al Trelleborgs. Nello stesso anno è stato acquistato dal Rostov, dove ha militato per quattro anni, collezionando una sessantina di presenze. L’estate del 2022 i russi lo hanno prestato di nuovo al Malmö, ma a gennaio, il ragazzo è passato, ancora in prestito, al Mallorca.

Ex nazionale giovanile svedese, Hadzikadunic ha esordito con la nazionale maggiore bosniaca nel 2020, e da allora ha collezionato una ventina di presenze, distinguendosi per classe e prestanza fisica. Secondo alcune voci, l’Inter lo avrebbe già preso in considerazione come colpo a gennaio, ma alla fine la trattativa non è andata in porto. Non si sa perché…

L’erede di Skriniar potrebbe arrivare dalla Russia

Forse il profilo non ha convinto del tutto i dirigenti nerazzurri, oppure il Rostov ha chiesto troppo. La trattativa potrebbe comunque riaprirsi a giugno. Molto dipenderà dal rendimento del classe ’98 e dalle pretese dei russi. Il prezzo orientativo del cartellino per gennaio era di 3 milioni circa. I nerazzurri non hanno voluto investirli. Anche perché si è preferito valutare meglio il giocatore, vedendolo in campo in Liga.

Il ragazzo è legato al Rostov fino al 2026, ma il bosniaco preme per avere più spazio. Inserendosi con la dovuta accortezza, i dirigenti interisti potrebbero convincere il calciatore a farsi sentire con i russi per passare all’Inter a prezzo scontato. Sempre sui 3 milioni, insomma.

Il difensore è seguito anche da altri club di Serie A e da squadre spagnole. Il suo agente è stato intravisto in Italia nei giorni di chiusura del mercato. Ora la palla passa al Rostov, che deve capire cosa fare del suo difensore bosniaco.

Altri sostituti a zero

Qualora non si formalizzasse il suo ritorno in Russia, Inter, Juve, Atalanta e Torino sarebbero già pronte a inserirsi. Si parla infatti di contatti fra i procuratori di Hadzikadunic e gli uomini di Ausilio.

Ma davvero il bosniaco può essere il profilo giusto per sostituire Skriniar? Dal punto di vista economico, sì. Dato che sul mercato non si scorge di meglio nel rapporto qualità prezzo. Il primo contatto fra l’entourage del giocatore e la dirigenza dell’Inter pare sia stato promettente.

Si parla anche di altri possibili parametri zero. Secondo fichajes.net, Beppe Marotta e Piero Ausilio sono intrigati dalla possibilità di prendere un classe ’99 che milita in Bundesliga. Si tratterebbe di Evan N’Dicka, forte centrale che a giugno andrà in scadenza con l’Eintracht (su di lui ci sono anche Arsenal, Tottenham e Milan).

Un altro nome a zero potrebbe essere quello dell’olandese Joël Veltman, del Brighton. Il ventiseienne nasce terzino destro, ma ha giocato spesso come centrale ed è in grado di posizionarsi come braccetto destro. Viene dall’Ajax, e fino a qualche anno fa era considerato un potenziale crack.