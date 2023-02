Bye bye Inter, cessione in extremis in Turchia

Dopo l’affare Zaniolo, in Turchia, dove il calciomercato si chiude domenica, potrebbe arrivare un altro calciatore dalla Serie A: la cosa interessa anche l’Inter, per questioni marginali

La Sampdoria potrebbe salutare molto presto Omar Colley. Il difensore centrale, come riportato da Sky Sport, potrebbe essere molto vicino a trasferirsi in Turchia, ecco perché non sarà schierato da Stankovic contro l’Inter nel prossimo turno di campionato. Sul trentenne gambiano c’è il Besiktas, pronto a spendere 2,5 milioni di euro.

Ferrero e Stankovic non sono contenti di perdere l’ex Djurgardens IF e Genk (a Genova dal 2018). Ma sembra che la volontà del calciatore sia chiara: vuole andarsene. E sembrava che dovesse partire già a gennaio, quando varie squadre avevano sondato la Samp per acquistarlo. Alla fine è rimasto, ma potrebbe partire prima del previsto: già nei prossimi giorni.

La partenza in Turchia del difensore mette di sicuro in difficoltà Stankovic, nonostante gli innesti di Nuytinck e Gunter: per la Samp perdere un pezzo in vista del delicato confronto con l’Inter non è certo una buona notizia.

Secondo Sky Sport, la cessione a titolo definitivo è stata voluta fortemente dal calciatore, spaventato dalla possibilità di trovare poco spazio in squadra dopo gli arrivi di Gunter e Nuytinck. Il gambiano era arrivato a Genova nel 2018 dal Genk. E in tutti, in maglia blucerchiata, aveva finora collezionato 127 presenze.

Niente Inter: cessione in extremis in Turchia

La Samp ha comunque bisogno di incassare. Così dopo la cessione di Sabiri alla Fiorentina, questi altri 2,5 milioni saranno messi in cassa per pagare gli ultimi tre mesi di stipendio ai calciatori. Il debito complessivo è di circa 11 milioni di euro.

Colley aveva giocato a sorpresa contro il Monza. Ma in realtà il cambio di formazione era stato obbligato: il neo acquisto Koray Gunter è stato fermo per un risentimento al flessore. Al suo posto è sceso appunto in campo Omar Colley. Ma il cambiano non dovrebbe replicare. Per lui niente Inter: si stanno concludendo gli ultimissimi passaggi per una cessione in extremis in Turchia.

La situazione è piuttosto complicata in casa della Sampdoria, e non solo per il rendimento. L’infermeria è piena e mister Stankovic sembra sempre meno sereno. Ci sono per esempio brutte notizie sul fronte Pussetto. L’ex Udinese non scenderà più in campo per il resto della stagione: si è deciso infatti di operarlo al ginocchio. Non è certa la presenza del centrale Gunter, che come anticipato è stato frenato da un problema nel riscaldamento prima della sfida col Monza. Poi ci sono dubbi anche sulla condizione di Quagliarella che con tutta probabilità salterà l’Inter per un fastidio al polpaccio.

Verso Samp-Inter: l’arbitro

Contro l’Inter non ci sarà nemmeno Mehdi Leris. Il giocatore, infatti, era diffidato ed è stato ammonito contro il Monza. Di conseguenza, non scenderà in campo lunedì prossimo nella sfida importantissima contro la squadra di Inzaghi.

L’arbitro di Sampdoria-Inter sarà Maresca. L’AIA ha appena reso note le designazioni arbitrali per la ventiduesima giornata della serie A. Quindi conosciamo anche i nomi della terna che gestirà la sfida di lunedì 13 febbraio (ore 20:45) al Ferraris. Accanto a Maresca di Napoli. ci saranno gli assistenti Rossi di Biella e Rossi della Spezia. Quarto ufficiale: Feliciani di Teramo. Al VAR, Doveri di Roma 1 e Paganessi di Bergamo.

In partita Inzaghi potrebbe dar spazio dal primo minuto a Brozovic e Lukaku. Tutto dipenderà dalle sensazioni dei giocatori riguardo alle proprie condizioni di forma. Il mister ha bisogno di far riposare alcuni elementi della squadra.