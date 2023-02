Trattativa avanzata, 20 milioni l’anno per l’Inter

Zhang è alla caccia di milioni per poter risolvere il buco di bilancio. Si ragiona sulle cessioni, ma non solo. Grazie a un nuovo main sponsor potrebbero infatti arrivare ben 20 milioni all’anno all’Inter

La trattativa, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe avanzata. E lo sponsor in questione arriverebbe dal Medio Oriente. Non è comunque chiaro cosa succederà con DigitalBits. Difficile infatti pensare che il marchio di open-source blockchain e NTF possa salutare subito, nonostante l’insolvenza.

L’Inter punta infatti a ottenere ciò che DigitalBits gli deve. Sarà complicato pretendere dalla società di criptovalute i milioni non pagati, dato lo stato di crisi finanziaria della start-up, ma gli avvocati nerazzurri sono fiduciosi di poter ottenere il dovuto attraverso assicurazioni o azioni legali.

Per il futuro prossimo ci saranno comunque novità importanti. Di certo, l’anno prossimo l’Inter mostrerà sulla maglia uno sponsor diverso. Quale? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro è in trattativa avanzata con una ricca società mediorientale. Ma non si hanno ancora notizie ufficiali né informazioni riguardo all’identità del nuovo sponsor scelto per sostituire DigitalBits a partire dalla prossima stagione.

Si tratterebbe secondo alcuni di un marchio milionario attivo nel mondo del turismo. E se la trattativa dovesse dare effetti positivi, la nuova partnership potrebbe portare oltre 20 milioni di euro nelle casse dell’Inter. E secondo la Gazzetta non è nemmeno da escludere un clamoroso avvicendamento tra main sponsor già nella stagione in corso, soprattutto se il percorso in Champions League dei nerazzurri dovesse andare oltre gli ottavi.

Zhang è felice: in arrivo 20 milioni nelle casse dell’Inter

Ricapitoliamo: DigitalBits non ha pagato a Zhang quanto pattuito, per questo la proprietà nerazzurra sta cercando da qualche mese un nuovo sponsor. Si era parlato addirittura di un ritorno sulle maglie del marchio Pirelli o di un accordo con eBay. Per la Gazzetta, però, il nuovo main sponsor della maglia dell’Inter, che prenderà il posto dell’insolvente Digitalbits, potrebbe essere collegato a un investitore del mondo arabo. E c’è anche chi tira in ballo CruiseSaudi.

E da qui, i soliti sognatori, partono subito con la fantasia: CruiseSaudi è una società turistica controllata da PIF, il fondo saudita multi miliardario proprietario del Newcastle che un paio di anni fa sembrava interessato a comprare l’Inter. Ovviamente non c’è alcun indizio chiaro che faccia pensare che la società mediorientale interessata a farsi sponsor dell’Inter sia proprio CruiseSaudi, e non è nemmeno detto che un simile accordo debba essere inteso come un indizio di un nuovo interessamento da parte di PIF sulla proprietà del club nerazzurro.

Ciò che è certo è che DigitalBits deve pagare e poi sparire dalle maglie. Già qualche giorno fa c’era stata un’altra novità importante per l’Inter, nel momento in cui LeoVegas è diventato sponsor della maglia d’allenamento. Con un accordo fino al 2025, il sito di scommesse svedese ha dunque legato i suoi interessi a quelli nerazzurri versando alcuni milioncini necessari alla gestione del club.

Main sponsor e suggestione PIF

Sembrava una prova generale per subentrare a DigitalBits sulla maglia ufficiale, ma a quanto pare la società scandinava si accontenterà di comparire nelle divise degli allenamenti. L’obiettivo di Zhang è infatti siglare una nuova partnership per l’inizio della prossima stagione. In Arabia Saudita c’è molto interesse nei confronti del calcio. Lo dimostra la campagna Visit Saudi che si è legata a Messi…

Sarà addio a DigitalBits, e questo per ora conta. Per l’Inter, avere a che fare con uno sponsor inadempiente era sconveniente e anche ragione di imbarazzo. Finora Zhang ha deciso di non togliere il marchio blockchain di proprietà di Al Burgio dalla maglia. Quindi, probabilmente tale decisione sarà portata avanti fino al termine della stagione, proprio per cercare di recuperare qualcosa. Potrebbe anche darsi però che la trattativa per la nuova partnership spinga l’Inter a stracciare, per giusta causa, il contratto con la società di criptovalute.

Ma c’è davvero un collegamento fra il Fondo di Investimento Pubblico dell’Arabia Saudita e il nuovo sponsor dell’Inter. Per ora non si sa nulla. Ma è un fatto che PIF sostenga CruiseSaudi per creare una nuova industria delle crociere e diversificare l’economia del Paese: la scelta è politica prima ancora che economica. Quindi qualcosa, in pentola, potrebbe davvero star bollendo.

Un preludio a una cessione? La vendita dell’Inter non dipende tanto dalle intenzioni degli acquirenti quanto dalla volontà della proprietà attuale, che finora non ha voluto ascoltare proposte. Se davvero dovesse entrare uno sponsor legato al fondo sovrano saudita, non sarebbe però del tutto sbagliato pensare a un indizio.

Per ora Zhang pensa ad altro. I venti milioni che arriveranno all’Inter dal nuovo sponsor vanno sommati a quanto già entrato attraverso la sponsorizzazione di eBay e Leo Vegas e dai due milioni e passa che saranno portati dalla cessione di Zaniolo. Piano piano, come una formichina, Zhang sta recuperando i soldi che servono a sanare il bilancio. Restano comunque i problemi oggettivi. come la questione del debito in Cina da 225 milioni o più e il rischio di non rifinanziare il bond.