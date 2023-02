Samp-Inter e tutto il resto: si è operato, stagione finita

Più di un calciatore blucerchiato salterà il delicato incontro di campionato con l’Inter per infortunio, uno di questi può dire addio al resto della stagione a seguito dell’intervento chirurgico

Manca poco meno di una settimana alla disputa del posticipo del campionato di Serie A tra Sampdoria e Inter. Per l’occasione, entrambi i tecnici sono alle prese con gli allenamenti di preparazione all’incontro e le valutazioni tattiche al fine di strappare il miglior risultato utile ai fini della classifica.

Come noto, l’Inter è a caccia dell’ennesima vittoria consecutiva dopo le ultime due maturate a seguito di ottime prestazioni da parte della squadra nerazzurra. Lo scopo è quello di ridurre lo svantaggio sulla capolista Napoli che tuttavia non accenna ad arrestare la sua tremenda corsa verso lo Scudetto, restando dunque altamente favorita su tutte le altre pretendenti. Manca però tanto tempo ancora alla fine dei giochi e Simone Inzaghi non vuole affatto arrendersi. Tanto più se deve consolidare la propria posizione in panchina, blindando la qualificazione diretta alla prossima edizione della Champions League. Una vittoria, inoltre, garantirebbe ulteriore forza morale per affrontare il prossimo impegno contro il Porto negli ottavi di finale della stessa competizione internazionale europea.

Al contrario, la Sampdoria è reduce dal blando segnale di ripresa dato dall’ultimo pareggio maturato in trasferta. Tutti i risultati precedenti sono stati negativi ed è richiesta una rapida inversione di trend per scacciare il pericolo retrocessione: il caso vuole che, semmai questo rischio di avverasse, entrambe le società genovesi sarebbero relegate in Serie B (a patto che il Genoa non conquisti la promozione, ndr). Purtroppo per Dejan Stankovic la situazione in organico non è affatto semplice da gestire: ad oggi sono tre le potenziali, pesanti assenze che il tecnico dovrà gestire in vista della supersfida. Tutte per infortunio.

Samp a corto di opzioni, contro l’Inter servirà un miracolo

La prima, spiega il ‘Secolo XIX’, è relativa all’ennesimo acciacco subito da Fabio Quagliarella nel corso del match contro il Monza. Nella giornata odierna verrà sottoposto ad esami strumentali ma è davvero improbabile che possa partecipare alla prossima gara di campionato contro l’Inter.

Destino simile per Gunter, fermatosi nella fase di riscaldamento pre-Monza per un risentimento al muscolo flessore della coscia destra. Nulla da fare per Ignacio Pussetto. Anche il centravanti in prestito dal Watford deve appendere gli scarpini al chiodo fino al termine della stagione, a seguito dell’intervento chirurgico effettuato al ginocchio sinistro in una clinica di Barcellona.

