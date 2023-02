Ventiduesima giornata Serie A: designato l’arbitro di Samp-Inter

E’ stato scelto il giudice di gara che dirigerà Sampdoria-Inter del prossimo lunedì, sfida valevole per la 22esima giornata di Serie A

Rei di aver sconfitto per 1-0 il Milan nel derby della scorsa domenica, la squadra di Simone Inzaghi guarda, ora, al futuro e pensa unicamente al match di lunedì sera, in programma contro la Sampdoria a ‘Marassi’.

A differenza dei nerazzurri, la squadra di Dejan Stankovic non sta vivendo un buon momento di forma ed è ancora lì impregnata al penultimo posto della classifica generale di Serie A con soli 10 punti. Discorso tutt’altro diverso per l’Inter che vanta, in questo momento, tre lunghezze in più della Roma – posizionata al terzo posto – ma che deve comunque, al tempo stesso, provare ad agguantare il Napoli (cosa non da poco, visto il distacco di -13).

Nel frattempo, scopriamo insieme chi sarà a dirigere Sampdoria-Inter: con i ragazzi di Inzaghi e Stankovic che sono già pronti a darsi battaglia.

Sampdoria-Inter, arbitra Maresca: tutti i precedenti con entrambe le squadre

Per la direzione di questa gara è stato scelto Fabio Maresca: arbitro che ha già condotto in passato sia i nerazzurri che i ‘blucerchiati’. A lui il compito di dirigere il posticipo della 22esima giornata di campionato: coi rispettivi precedenti che non sono per nulla da ‘buttare’…Né per una squadra né tantomeno per l’altra.

Il direttore di gara della sezione di Napoli ha già diretto l’Inter in ben 12 circostanze circostanze, con la ‘Beneamata’ che ha, da lì in poi, raccolto: 8 vittorie, 2 pareggi e 2 sole sconfitte. Discorso alquanto simile per la Sampdoria, club che, dal canto proprio, ha collezionato: 5 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Insomma, una volta giunti a questo punto dunque, resta solamente da vedere quale delle due compagini la spunterà. Assieme a Maresca, ci saranno, poi, Marcello Rossi e Christian Rossi. Quarto uomo designato, invece, Feliciani e al VAR ci sarà direttamente la coppia Doveri–Paganessi.