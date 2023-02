Scambio alla pari, Gosens ‘porta’ l’erede di Skriniar

L’esterno tedesco può lasciare l’Inter in estate. Spunta fuori l’idea di scambio col potenziale successore di Skriniar. Ecco svelati tutti i dettagli a riguardo

Il non rinnovo di Skriniar assieme all’Inter ha, inevitabilmente, lasciato l’amaro in bocca a più di qualche semplice tifoso interista…E non solo. A risentirne, innanzitutto, saranno proprio le casse economiche del club, non a caso.

A dirla tutta, infatti, l’intera dirigenza della ‘Beneamata’ aveva dato, sostanzialmente, per scontato l’eventuale permanenza dello slovacco ad Appiano: non calcolando minimamente, dunque, la sua esigenza nel non rinnovare (tale da permettergli di trasferirsi al Psg). Ed è stato dunque così che, nella scorsa estate, i nerazzurri hanno deciso di rispedire, direttamente, al mittente l’offerta da circa 60-65 milioni di euro dei parigini per Skriniar.

Come se tutto questo non fosse già abbastanza, poi, i francesi hanno, in seguito, deciso di farsi nuovamente vivi a gennaio: ponendo, di fatto, sul tavolo del ‘Biscione’ un’offerta pari a 10 milioni di euro (respinta, poi, da Zanetti e i suoi). Cos’è accaduto da lì in poi? Che lo slovacco non ha, non solo, minimamente calcolato l’offerta del rinnovo nerazzurro che avrebbe toccato il tetto dei 7 milioni di euro – e che l’avrebbe reso uno dei più pagati in rosa – ma ha, inoltre, firmato un pre-contratto assieme ai parigini, valido dal prossimo luglio in poi, dove andrà a percepire un ingaggio che si aggira tra i 9 e i 10 milioni.

Per tutta questa serie di situazioni, dunque, Marotta e Ausilio si sono, automaticamente, ritrovati dalla parte sbagliata del ‘coltello’. Milan Skriniar resterà, infatti, a Milano sino al prossimo giugno: dove porterà a termine, sino all’ultimo, il suo impegno. Nel mentre, restano numerosissimi i nomi che sono stati accostati al fianco dell’Inter come suo potenziale erede. Tra questi, oltre ai soliti: Demiral, Djalo e N’Dicka, trova spazio anche la pista Mavropanos…Ed è proprio da qui che emerge fuori un’eventuale idea di scambio.

Calciomercato Inter, si pensa allo scambio Mavropanos-Gosens: tutti i possibili scenari

Per il dopo Skriniar, viene accostato all’Inter, anche, il nome di Konstantinos Mavropanos, attuale difensore dello Stoccarda: club con cui ha già raccolto 2 reti e 1 assist in stagione.

Il centrale greco ha dalla sua importanti doti fisiche e atletiche e, oltre ad essere alto 1,94 m, ha anche la giovane età dalla sua (essendo un classe ’97). Ad oggi, l’ex difensore dell’Arsenal ha un contratto che lo vede legato ai tedeschi sino a giugno 2025, ma nonostante questo, potrebbe, comunque, dire addio allo Stoccarda prima della scadenza del suo contratto.

Tra le tante ipotesi, infatti, tiene vita quella di un eventuale ed ipotetico scambio con Gosens. Da qui, per via del fatto che Borna Sosa dirà, probabilmente, addio ai tedeschi in estate, gli intermediari di Mavropanos potrebbero anche prendere in considerazione l’idea di proporre all’Inter un potenziale scambio con il loro attuale numero 8. A quel punto, poi, ci sarebbe solamente da capire cosa ne pensa, nel caso, lo Stoccarda.

Certo è, però, che ad oggi il maggior ostacolo di questa ipotetica trattativa resta comunque quello dell’ingaggio: visto che Gosens percepisce, in questo momento, circa 6 milioni di euro lordi a stagione.