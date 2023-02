Preso il difensore dell’Inter, ora c’è l’ufficialità

Il calciatore in prestito al Monza ha reso noto il cambio di gestione dei suoi affari sportivi, adesso in mano ad una nota agenzia alle dipendenze di Giuseppe Riso

È stato uno dei grandi protagonisti della incredibile cavalcata del Monza nella passata edizione del campionato di Serie B, culminata con la promozione diretta in Serie A per la prima volta nella lunga storia del club brianzolo.

Dopo essersi tolto qualche sassolino dalla scarpa in termini di prestazioni nel mondo del professionismo, il calciatore ha fatto poi il suo ritorno tra le file nerazzurre a prestito terminato. Ci è voluto pochissimo, però, per far sì che l’Inter ricevesse nuove proposte d’ingaggio, anche dal massimo campionato di calcio italiano. Così Lorenzo Pirola ha salutato nuovamente Simone Inzaghi e compagni, per mettersi a completa disposizione di Davide Nicola nell’ambizioso progetto di maturazione della Salernitana. Oggi il difensore centrale ha già totalizzato 9 presenze e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Anche al di fuori del terreno di gioco, costruendosi un futuro ancora più prospero e una rete di contatti di alto livello.

Calciomercato Inter, Pirola cambia procuratore

Proprio nelle scorse ore, infatti, Pirola ha ufficializzato il passaggio di testimone dei suoi affari sportivi al GR Sports, agenzia nelle mani del noto procuratore Giuseppe Riso. Quest’ultimo ha quindi rilasciato alcune dichiarazioni, dicendosi entusiasta di questa nuova annessione.

“Siamo davvero felici di annunciare un nuovo arrivo all’interno della famiglia GR Sports: Lorenzo Pirola. Ragazzo serio, professionale, affamato. Lorenzo ha voglia di crescere, e noi insieme a lui. Avanti, più forti. Avanti, con ambizione. Avanti insieme“, si legge nella nota di Riso.