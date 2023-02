Paredes dalla Juve all’Inter, scambio assurdo col Psg

I parigini mettono sul piatto un sorprendente scambio con l’Inter. Ecco cosa ne pensa l’Inter a riguardo. Tutti i possibili scenari

Se n’era discusso tanto a inizio stagione di quella che sarebbe potuta essere l’annata di Inter e Juve: date, all’inizio, come le maggiori candidate a poter alzare lo scudetto.

Sia l’una che l’altra avevano, non a caso, dato l’impressione – come più che lecito, tra l’altro – di poter essere tra le principali protagoniste di questo campionato. Entrambe avevano avuto un inizio non facile: dove, però, ad esserne uscita meglio è stata, poi, la squadra di Inzaghi. I bianconeri invece, a differenza delle altre compagini di Serie A, hanno subito una pesante penalizzazione di 15 punti da scontare in questa stagione.

Così facendo, insomma, la squadra di Allegri è immediatamente precipitata a metà classifica: con il caso Prisma che resta tutt’ora aperto. A dirla tutta, infatti, la ‘Vecchia Signora’ è indagata per via dei casi riguardanti le plusvalenze fittizie ma anche della situazione di alcuni stipendi non pagati.

Soffermandoci sul tema campo, invece, c’è un file sottile che potrebbe legare, in qualche modo, l’Inter ai bianconeri…Dove un calciatore, ad oggi, in forza alla Juve potrebbe, sorprendentemente, finire ad Appiano: e stiamo parlando di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino resta, al momento, di attuale proprietà del Psg: con gli stessi parigini che potrebbero avere in mente una clamorosa idea di scambio.

Calciomercato Inter, il Psg pensa all’affare Paredes-Brozovic: ecco svelata la posizione dei nerazzurri

Per via del fatto che la Juventus non riscatterà Leandro Paredes dal Psg – dove il suo momentaneo approdo in bianconero era stato concordato sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni più 5 di bonus, che diventerebbe obbligo a determinate condizioni – il centrocampista de ‘La Albiceleste’ tornerà, dunque, a giugno dalle parti della Tour Eiffel dove avrà un solo anno di contratto da scontare coi parigini.

Proprio per via di questa cosa, i francesi potrebbero, anche, finire per prendere in considerazione l’idea di proporlo successivamente, anche, all’Inter. L’ipotesi che sorge, al momento, potrebbe essere quella di tentare, magari, un eventuale ed ipotetico scambio con Brozovic. Questo scambio di cui vi abbiamo appena parlato, vale a dire Brozovic-Paredes, era già stato in forte discussione ad inizio estate 2020.

Come se questa cosa non fosse già abbastanza, però, gli stessi nerazzurri, qualora dovessero, seriamente, ricevere tale proposta: finirebbero, comunque, per dire di no. Nel mentre, poi, c’è qualcun altro in particolare che si è espresso in merito al croato.

Biasin a Tv Play: “Nessun dubbio, Brozovic è inamovibile. Ha una capacità sorprendente”

Il noto giornalista Fabrizio Basin ha parlato ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘, trasmissione condotta in onda su Tv Play, dove è intervenuto per poter dire la propria a proposito di Marcelo Brozovic.

“Brozovic è incredibile, ha una capacità di mettere serenità e di dare equilibrio alla propria squadra che gli altri non hanno. Non c’è l’ha nessuno questa cosa, sia chiaro. E’ vero, Calhanoglu resta un valore aggiunto, ma penso che debba giocargli accanto. Il croato se sta bene ed è in perfetta condizione, è un titolare inamovibile”.