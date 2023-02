Via Inzaghi e ritorno Mourinho: doppio annuncio esplosivo

Ecco le dichiarazioni che fanno sognare i tifosi. Dal possibile addio di Inzaghi a tanto altro. Tutti i dettagli a proposito di questa situazione

Non sono stati, indubbiamente, giorni facili quelli vissuti in casa Inter. Dopo un inizio di stagione più che altalenante, infatti, Simone Inzaghi era praticamente finito sull’orlo del baratro: con il rischio dell’esonero che incombeva, fortemente, su di lui.

Un finale di 2022 caratterizzato, per lo più, da tantissimi bassi e pochi alti. Partendo, proprio, dal fatto che i nerazzurri avevano già totalizzato 5 sconfitte in campionato, due delle quali arrivate contro Roma e Udinese, i nerazzurri avevano, al tempo stesso, subito troppe reti per una squadra come la loro. Qualcosa è poi cambiato però, perlomeno in parte.

L’Inter è, infatti, stata in grado di rialzarsi. In che maniera? La ‘Beneamata’ è, non a caso, riuscita nell’intento di superare un complicatissimo girone di Champions: dove ad essere uscita, prima del dovuto, è stato il Barcellona. A inizio anno, poi, Lautaro e compagni hanno, non soltanto, alzato una Supercoppa al cielo, ma hanno anche gettato fuori l’Atalanta dalla Coppa Italia…Ottenendo così, di conseguenza, il pass per la semifinale.

E’ vero, i ragazzi di Inzaghi si trovano, comunque, un po’ a rilento in campionato: dove, al momento, restano addirittura 13 i punti di differenza che la separano dal Napoli. Proprio in virtù di tutto ciò, dunque, c’è qualcun altro in particolare che è tornato ad alzare la voce.

Cassano critico su Inzaghi: “13 punti in meno del Napoli e ti permetti di essere contento? Deve andare via a giugno”

L’ex nerazzurro Antonio Cassano, ha parlato a proposito del momento di forma dell’Inter, direttamente, tramite il proprio profilo Instagram: dove si è, sostanzialmente, permesso di non riservare alcun complimento nei confronti dei nerazzurri.

“Derby a prescindere, dove il Milan non si è visto praticamente mai, non sono affatto d’accordo su una cosa: e sto parlando dell’Inter. Quello che mi dà fortemente fastidio dei nerazzurri, è il loro allenatore che si dice contento di aver vinto due derby in meno di un mese. Ad oggi, sono a -13 dal Napoli, però, quindi di cosa è contento? L’anno scorso si è fatto soffiare uno scudetto dal Milan che era molto meno forte. Penso che a giugno si debba cambiare l’allenatore, sta facendo un disastro”.

Queste le dichiarazioni che l’opinionista sportivo ha, dunque, rilasciato tramite un suo video social. Restando, però, sempre in tema allenatori, ecco che c’è un altro tifoso interista che si è, letteralmente, lasciato andare a qualche dichiarazione non banale.

Facchinetti a tu per tu: “La ciliegina sarebbe il ritorno di Mourinho. Vi dico cosa ne penso”

Intercettato, direttamente, dai microfoni di ‘Tuttosport’, nel mentre si trovava a Sanremo, il noto tifoso interista Francesco Facchinetti ha parlato a proposito della situazione di Jose Mourinho, collegandosi da lì in poi a tanto altro.

“Beh, quando si vince un derby in questa maniera c’è poco da dire, c’è stata una squadra sola in campo. Abbiamo dominato. Negli anni abbiamo perso giocatori come Hakimi, Eriksen, Perisic, ora Skriniar e quindi il grande merito va dato, innanzitutto a Inzaghi. Quanto allo slovacco, poi, mi piacerebbe che un giorno ci fosse qualcuno che ammettesse: “Io gioco per i soldi”. Che problema che ci sarebbe? Oramai non ce ne sono più di bandiere e questo si sa. Sullo scudetto? Non scherziamo. Per quanto riguarda il futuro, invece, penso che riavere Mourinho sarebbe poesia. Al tempo stesso, se c’è una squadra che gioca meglio, quella è l’Arsenal: quindi se dovessi fare una scelta, mi prendo Arteta“.