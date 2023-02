Bozza di accordo con l’Inter: 33 milioni di euro

C’è già una bozza di accordo per il rinnovo. L’Inter pensa di poter risolvere entro poche settimane la situazione contrattuale di un elemento essenziale della rosa

L’Inter, che non vuole rivivere un caso-Skriniar, è già al lavoro con i rinnovi dei giocatori importanti con scadenza a giugno 2024. In concreto sono due i referenti con cui contrattare: Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni.

E per il turco pare che la strada sia in discesa. Insomma, i dirigenti interisti hanno già pronta una bozza di contratto da sottoporgli. Hakan è diventato un profilo necessario e fondamentale per la causa nerazzurra, e da quando si è vestito di nerazzurro non ha quasi mai deluso. Negli ultimi mesi, poi, in assenza di Brozovic, si è riciclato con evidenti meriti play, salvando Inzaghi da una situazione molto delicata.

Più che un jolly, Calhanoglu è oggi un uomo in più, una stella che sa brillare da mezzala e come mediano. E che all’occorrenza può tornare anche al suo ruolo originario, quello di trequartista. I dirigenti interisti vogliono dunque blindarlo. E per farlo devono convincerlo a firmare la bozza di contratto già stilata il prima possibile. Magari entro la fine di questo mese.

Il termine massimo, qualora non si riuscisse a chiudere la trattativa, dovrebbe essere a marzo, dopo la doppia sfida contro il Porto. Pare comunque che i primi contatti siano stati assai proficui. Il turco è felice all’Inter e l’Inter è soddisfatta del suo apporto. Quindi si va verso un prolungamento a 5,5 netti fino al 2026. Per un totale al lordo di circa 33 milioni.

Bozza di accordo già pronta, si chiude a 5,5 milioni a stagione

Se entrambe le parti sono contente e hanno voglia di proseguire assieme, non dovrebbero esserci problemi nel trasformare la bozza in un accordo formale. L’unico nodo presente riguarda i bonus. Che l’Inter vorrebbe azzerare, mentre il turco preferirebbe mantenere al livello di quelli attualmente inseriti nel contratto.

Hakan Calhanoglu è in poco tempo diventato un vero idolo per gli interisti. E il turco sa bene di aver trovato un pubblico leale e appassionato, pronto a difenderlo nei momenti no e ad applaudirlo senza riserve quando se lo merita. Pochi giorni fa, Hakan ha compiuto ventinove anni e ha festeggiato battendo la sua ex squadra e zittendo i tifosi che lo stavano insultando. Gesti del genere lo legano ancora di più ai suoi nuovi tifosi.

Col rientro di Marcelo Brozovic, il turco sa che dovrà tornare a fare la mezzala. Ma Inzaghi è fiducioso che il centrocampista possa dare il massimo e magari trovare anche più spesso il goal.

Novità su Lukaku e Bastoni

Altre questioni aperte per la dirigenza dell’Inter riguardano il futuro di Lukaku e di Bastoni. Secondo la Gazzetta dello Sport l’Inter avrebbe già smosso qualcosa per cercare ti tenere il belga in rosa anche l’anno prossimo.

In concreto avrebbe discusso con Sebastien Ledure, l’avvocato che cura gli interessi del belga e che fu il vero deus-ex-machina decisivo che ha portato il belga da Londra a Milano. La questione sarà poi approfondita dopo la doppia sfida di Champions con il Porto, cioè dopo aver capito se la stagione potrà essere salvata.

L’obiettivo è trattenere Big Rom in prestito, ma a una cifra un po’ più bassa rispetto a quella spesa quest’anno. Il Chelsea accetterà? Difficile prevederlo…

Riguardo Alessandro Bastoni, la trattativa per il rinnovo appare un po’ più complicata rispetto a quello di Calhanoglu. Il ragazzo vuole rimanere all’Inter ma crede anche di meritare un ingaggio all’altezza delle sue prestazioni. Anche perché dall’estero potrebbero lusingarlo con offerte da top-player. E quindi? Quindi il dialogo va avanti. Ma l’Inter difficilmente potrà spingersi sopra i 5 milioni a stagione.