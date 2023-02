Lo vuole Conte: l’Inter fa spendere 45 milioni al Tottenham

Gli ‘Spurs’ tornano a caccia di un loro vecchio pallino. No secco da parte dell’Inter. Marotta e Ausilio costringono Conte a virare su altro. Operazione da 45 milioni

L’avventura vissuta da parte di Antonio Conte all’Inter in quei due anni, ha inevitabilmente lasciato un bellissimo ricordo nel cuore del tecnico leccese. L’ex Juve si è, infatti, trovato ad aver a che fare in quell’esperienza con importantissimi calciatori del calibro di: Romelu Lukaku, Achraf Hakimi, Christian Eriksen e chi più ne ha più ne metta.

Quanto a quest’ultimo, poi, il centrocampista danese non ha potuto, a suo malgrado, scendere con continuità in campo sin dal primo momento in cui ha messo piede nella corte di Steven Zhang. Dopo essere approdato a Milano infatti, quand’ancora ricorreva gennaio 2020 per essere un po’ più precisi, l’ex gioiello del Tottenham, in scadenza di contratto all’epoca, era stato relegato, più e più volte, in panchina dallo steso Antonio Conte. A distanza di qualche mese, però, ci fu poi la svolta.

Fu dopo quello storico gol siglato, direttamente da calcio di punizione, contro il Milan in Coppa Italia che Christian Eriksen riuscì finalmente ad entrare – man mano e sempre più – negli schemi del tecnico leccese: che, da quel momento in poi, non lo tolse letteralmente più dal campo. Dopo avervi parlato del classe ’92, passiamo, ora, a qualcun altro. Conte si affezionò, al tempo stesso, anche a qualcun altro giocatore dal talento sopraffino. Da Barella a Lautaro, fino ad arrivare, anche, al tanto osannato Alessandro Bastoni.

Antonio Conte infatti, una volta passato al Tottenham, ha cercato poi, a distanza di anni, in più e più circostanze di soffiare all’Inter la sua ‘creatura’. Il classe ’99 venne, non a caso, lanciato da egli stesso e, dopo aver ricevuto qualche no di troppo da parte del forte difensore ‘made in Italy’ – in merito ad un suo eventuale approdo a Londra, chiaramente – ecco che gli ‘Spurs’ se ne sono, ora come ora, fatti una ragione: e si trovano perciò a dover virare su qualcun altro.

Calciomercato, Bastoni e l’Inter costringono il Tottenham a puntare su Guehi: la situazione

Con un Alessandro Bastoni che resta, ad oggi, una via tutt’altro che percorribile per alcuni club – chiaramente, per via dell’esorbitante prezzo del suo cartellino e tra l’altro, anche sulla presunta via del rinnovo assieme ai nerazzurri – il Tottenham si trova, ora come ora, costretto a dover virare su un altro difensore.

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente dal ‘Daily Mail’ nelle ultime ore, tra gli osservati speciali del Tottenham, c’è anche Marc Guehi: attuale difensore del Crystal Palace. Per via del fatto che Clement Lenglet – quest’oggi a disposizione di Conte, ma comunque tramite un prestito secco – saluterà proprio a fine stagione, dove tornerà nuovamente alla corte del Barcellona, gli ‘Spurs’ sono dunque alla ricerca di un centrale difensivo mancino.

E’ vero, inizialmente si era pensato ad uno tra Gvardiol e Bastoni, come appena preannunciato, ma per via di tutta una serie di ragioni: ecco che il Tottenham sta, quindi, valutando attentamente il profilo del centrale anglo-ivoriano.

Guehi – oltre ad avere una buona fisicità dalla sua, in quanto è alto 1,82 m – vanta, anche, un’ottima età (visto che è, solamente, un classe ’00). Forte, giovane e, al tempo stesso di prospettiva…Motivo per cui il Crystal Palace ha già avvisato Conte e i suoi: occorrono, come minimo, 45 milioni di euro per chiudere la presunta operazione.