Futuro all’Inter incerto: ‘tifa’ per la cessione di Brozovic

Il centrocampista croato ha recuperato dal secondo infortunio stagionale e conta di tornare ai livelli precedenti, da lui dipenderà anche il destino di un suo collega di reparto che scalpita

Una buona fase pre-stagione, qualche partita d’inizio campionato per carburare, solita importante presenza in campo e poi… vuoto assoluto. È come se Marcelo Brozovic non avesse mai iniziato questa stagione. O meglio, come se l’avesse iniziata per poi abbandonarla completamente al proprio destino. Senza la possibilità di metterci lo zampino, invertire il trend e migliorare le performance generali dell’Inter.

Ad aver contribuito a questa tremenda involuzione non sono state di certo le carenti qualità del centrocampista croato e neppure la voglia e la determinazione necessarie per poter incidere in Serie A. S’è trattato per lo più di tanta sfortuna: il primo grande infortunio occorso in autunno lo ha tenuto lontano dai campi di gioco sino alla sosta per la disputa del Campionato del Mondo. Dopo aver ben figurato tra le file della Nazionale croata, il calciatore ha poi fatto il proprio rientro in organico cadendo nuovamente in qualche acciacco fisico, dal quale sembrerebbe essersi appena ripreso. Ciò non vuol dire, però, che il suo stato di forma complessivo sia del tutto ottimale. Motivo per cui il tecnico Simone Inzaghi lo tiene ancora al riposo, decidendo di schierare Hakan Calhanoglu al suo posto con la giusta costanza onde evitare squilibri tattici.

Calciomercato Inter, senza Brozovic è occasione Asllani

Nelle retrovie, però, in grande silenzio, osserva incerto anche Kristjan Asllani: il centrocampista italo-albanese, giunto nella passata sessione estiva di mercato dall’Empoli, resta una delle opzioni meno utilizzate da Inzaghi in questa prima abbondante metà di stagione. Proprio perché, nel suo stesso ruolo in qualità di playmaker basso, figurano profili come Brozovic e Calhanoglu.

Questa scarsità di occasioni potrebbe dunque costringere il calciatore a farsi avanti, mostrando il proprio disappunto e sciogliendo le riserve sul suo futuro. Difficilmente l’Inter lo lascerebbe partire a titolo definitivo, ma anche le possibilità di un prestito altrove – magari restando in orbita Serie A – sono piuttosto basse. Asllani è parte del progetto nerazzurro a tutti gli effetti e la dirigenza punta molto su di lui per il prossimo futuro. Tanto che, con un pizzico di malizia, spera vivamente che Brozovic possa fare cilecca anche per il resto della stagione prima di essere ceduto all’estero. In questo modo Asllani avrebbe la strada spianata per conquistare una buona fetta di titolarità, ma ci sarebbe comunque da superare lo scoglio valutativo del tecnico piacentino.