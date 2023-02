Fuggi fuggi dalla Juve, De Sciglio e la ‘proposta’ all’Inter

Paredes, Di Maria, Pogba e tanti altri in fuga dalla ‘Continassa’. Ecco che anche De Sciglio può tornare a Milano ma questa volta in sponda Inter. I possibili scenari

Visto il fortissimo ‘terremoto’ patito in casa Juve negli scorsi mesi, i bianconeri si trovano, ora come ora, obbligati a dover pensare non soltanto al presente: ma in particolar modo, anche, al futuro.

Non sono stati giorni del tutto agevoli quelli trascorsi, ultimamente, da Massimiliano Allegri e i suoi. Dopo la penalizzazione dei 15 punti in campionato, da scontare già in questa annata, la ‘Vecchia Signora’ è, ora, alle prese con un’altra inchiesta che tiene tutt’ora banco: vale a dire il caso Prisma…Che implica alcuni, importanti, reati tutt’altro che banali, come ad esempio le accuse al falso in bilancio.

I bianconeri sono, infatti, tenuti sotto indagine per aver commesso tutta una serie di presunte manovre riguardanti i casi delle plusvalenze fittizie, ma anche quella di alcuni stipendi non pagati (tra i quali, quelli di Cristiano Ronaldo e Dybala). Cosa rischia ora la Juventus? Le potenziali sanzioni vanno da: un’eventuale ammenda con diffida, alla penalizzazione in punti – pena con cui i bianconeri hanno già pagato nella stagione ricorrente – fino ad arrivare, anche, al rischio retrocessione o, addirittura, all’esclusione dal campionato.

E’ un momento tutt’altro che facile il loro, insomma…E per tutta questa serie di ragioni, alcuni giocatori, così come Mckennie, potrebbero arrivare a dare, ben presto, il loro addio alla ‘Continassa’. Alcuni big stanno, infatti, già lavorando al loro futuro addio. Per quale motivo? Beh, è semplice da intuire. Qualora, infatti, tutte queste accuse dovessero essere, seriamente, confermate, la Juve non potrebbe più, a quel punto, permetterseli. Questa cosa, però, vale non soltanto per i big, ma anche per altri calciatori come De Sciglio. Ecco svelato, ora, un eventuale ed ipotetico scenario di mercato tra lui e l’Inter.

Calciomercato Inter, De Sciglio e quel filo sottile che lo lega ai nerazzurri: ecco come potrebbe finire ad Appiano

Dopo essere stato accusato, dai più accaniti tifosi juventini, di aver fatto da spia in qualche modo alla Juventus – e di aver aiutato, dunque, in qualche modo la Procura – Mattia De Sciglio potrebbe a fine stagione, così come qualche altro giocatore, abbandonare definitivamente la corte di Max Allegri.

Il suo agente Giovanni Branchini vanta infatti ottimi rapporti, così come tutto il resto dell’entourage del calciatore, assieme a Beppe Marotta e dunque, di conseguenza, anche con l’Inter. Proprio per tale ragione, chi lavora da dietro le quinte al futuro di Mattia De Sciglio, potrebbero finire per proporre il proprio assistito, anche, ai nerazzurri: il tutto come eventuale sostituto di Gosens.

Non è da escludere minimamente, non a caso, l’ipotesi che l’esterno tedesco possa, tra le tante cose, lasciare la ‘Beneamata’ a fine stagione. Su di lui ci sono, da sempre, diversi club di Bundesliga e per via del fatto che sta trovando poco spazio in nerazzurro – per via dello straordinario rendimento di Dimarco, chiaramente – lo stesso Gosens potrebbe, anche, prendere in considerazione qualsiasi altra idea come quella della cessione. Di questo se ne parlerà in estate, però.

Quanto a De Sciglio, invece, il laterale ‘made in Italy’ potrebbe, all’occorrenza, giocare anche sulla corsia di destra. Un altro aspetto da tenere in considerazione, poi, sarebbe il fatto che la Juventus lo cederebbe a bassissimo costo pur di liberarsi del suo ingaggio, che ad oggi è di 1,5 milioni di euro netti a stagione e di altri 2,78 milioni circa al lordo.