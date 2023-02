L’Inter lo lascia andare alla Juve: ha già detto sì

Primo sondaggio tra club e agente col calciatore che ha già dato il via libera all’operazione. Occorrono 30 milioni di euro. Marotta e Ausilio lo hanno mollato

Sono stati giorni del tutto bollenti quelli vissuti ultimamente dalle parti di ‘Viale della Liberazione’: con l’Inter che, dopo non essere riuscita nell’intento di ottenere il si di Milan Skriniar per il suo potenziale rinnovo, se n’è ormai fatta una ragione.

I nerazzurri, infatti, hanno ormai rinunciato all’idea di poter vedere con sé – anche in un futuro prossimo, s’intende – lo slovacco, reo di aver già siglato un pre-contratto assieme al Psg, valido a partire dal prossimo luglio. Il classe ’95 andrà, non a caso, ad accasarsi alla squadra capeggiata da Christophe Galtier: club che, oltre a dargli una maggior competitività, gli garantirà un ingaggio tra i 9 e i 10 milioni di euro annuali (oltre che un ricco bonus alla firma, questo va precisato).

Tanti i dubbi che, ad oggi, l’intera dirigenza nerazzurra si sta, dunque, ponendo: con gli stessi Marotta e Ausilio che stanno, non soltanto, curando gli interessi di cui necessita il reparto difensivo: ma anche quelli di centrocampo e attacco. Diversi gli osservati speciali al momento e seppur quello della mediana sia, ora come ora, il settore un po’ più coperto, ecco che, al tempo stesso, sono già incominciati a sorgere tutta una serie di nomi.

Gagliardini dirà, infatti, addio nel prossimo giugno e uno dei suoi potenziali eredi, avrebbe potuto, tranquillamente, essere Davide Frattesi…Con l’Inter che l’ha oramai mollato, però. Da un po’ di tempo a questa parte, l’ex Monza era finito nei radar dei nerazzurri: anche se, nonostante questo, non è mai e poi mai stato un vero e proprio obiettivo concreto (perlomeno in questo momento). Proprio in virtù di questo, quindi, il calciatore può, ora come ora, finire seriamente in direzione Juve.

Calciomercato, l’Inter si tira fuori dalla corsa per Frattesi: c’è già l’ok del calciatore per l’approdo alla Juve

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente da ‘La Gazzetta dello Sport’ nella giornata di oggi, la Juventus ha non soltanto posto Davide Frattesi in cima alla lista dei propri desideri, ma ha, inoltre, rimediato in netto anticipo il si del calciatore per un suo eventuale passaggio in bianconero.

La nuova dirigenza della ‘Vecchia Signora’ si è infatti posta in mente l’obiettivo – in vista di giugno, chiaramente – di rifondare, da punto e accapo, la propria squadra: partendo, di fatto, da un blocco, rigorosamente, ‘made in Italy’. Ed è per questo che, ad oggi, tutto questo si ricollega, perfettamente, all’identikit di Davide Frattesi.

Sempre a detta della ‘rosea’ poi, ci sarebbero già stati i primi sondaggi tra il Sassuolo e l’agente del calciatore: quale Beppe Riso, lo stesso di Sensi, Gagliardini e tanti altri per intenderci. E’ vero, per far sì che si arrivi alla definitiva fumata bianca, occorrono circa 25-30 milioni di euro per la seguente operazione, ma per via degli ottimi rapporti che intercorrono tra le due società, lo stesso Frattesi potrebbe, dunque, finire per ripercorrere la stessa e identica strada che ha condotto, in passato, Manuel Locatelli alla ‘Continassa’.

A dirla tutta, poi, lo stesso classe ’99 ha già dato, inoltre, il suo di via libera: al punto da essere disposto ad approdare a Torino anche nel caso in cui la Juventus non dovesse figurare in Europa. I bianconeri rischiano, non a caso, moltissimo per l’ormai nota inchiesta Prisma, la quale potrebbe costare carissimo ad Allegri e i suoi – si va, infatti, da una potenziale esclusione dalle coppe europee fino al rischio retrocessione – ma che, nonostante questo, non spaventa minimamente il giovane centrocampista italiano.