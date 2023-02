‘Rimpianto’ Inter, solo 4 milioni e super plusvalenza

By

Il giovane attaccante, lanciato nel giro della Nazionale maggiore da Roberto Mancini, stuzzica le fantasie del Leeds proprietario del cartellino con un gran gol e ‘saluta’ la sua ex squadra

Nessuno sapeva chi fosse, da dove venisse e quali gesta avesse compiuto nel biennio passato con la maglia dello Zurigo, nel campionato svizzero, prima che l’acume di Roberto Mancini non lo scovasse e lo facesse esplodere con la maglia della Nazionale maggiore nel corso delle partite di Nations League.

Nonostante la sconfitta rimediata con il pesante punteggio di 5-2, Wilfried Gnonto ha messo a segno una personalissima rete ai danni della Germania che ha aperto di fatto il conto dei gol in azzurro alla tenerissima età di diciotto anni. E pensare che per una vita ha giocato tra le file dell’Inter, dalle giovanili sino alla Primavera. Probabilmente oggi rappresenta uno dei più grandi rimpianti della società nerazzurra, almeno degli ultimi anni: la dirigenza aveva avuto una seconda occasione lo scorso giugno, un tentativo estremo di poterlo riprendere per la modica cifra di 4 milioni di euro. Spiccioli, considerato l’enorme talento di cui dispone.

Gnonto ‘volato’ per una manciata di milioni, gode il Leeds

Oggi, invece, il suo valore va ben oltre ogni immaginazione. Ha esordito con la maglia del Leeds il 29 ottobre 2022, mentre lo scorso 4 gennaio ha segnato la sua prima rete in Premier League nel pareggio contro il West Ham.

Ieri, invece, Gnonto ha deliziato i tifosi ospiti con una rete segnata dopo appena 55 secondi dal fischio d’inizio della trasferta col Manchester United all’Old Trafford. Chiunque prenderà le redini della panchina della squadra inglese avrà da sorridere per un elemento così in rosa. Anche la dirigenza è ben consapevole del grande affare operato propri agli sgoccioli della sessione estiva di mercato dello scorso anno, potendo adesso contare su una cospicua plusvalenza in chiave futura.