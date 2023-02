‘Pericolo’ Lipsia, può soffiare il talento all’Inter

Il campionato di Serie A sta entrando nel vivo con l’Inter che è carica dopo il successo nel derby contro il Milan. Intanto si pensa anche al mercato del futuro

Tra campo e futuro l’Inter è particolarmente attiva. I nerazzurri hanno vinto il derby la scorsa settimana e proveranno a mantenere la continuità che spesso è mancata nel corso di questa stagione.

Appena un paio di giornate fa è infatti arrivata una sconfitta a sorpresa in casa contro l’Empoli per 0-1. Un successo firmato dal mancino di Tommaso Baldanzi, fantasista italiano classe 2003 che ha già messo in mostra le sue ottime doti ed uno straordinario potenziali di crescita alle spalle. Si tratta di un trequartista brevilineo, rapido ed agile nello stretto, bravo nell’uno contro e sia in fase di assist che di chiusura a rete. Baldanzi ha infatti messo a referto già 4 gol in soli 750 minuti di Serie A, incrementando il proprio valore di mercato e gli interessamenti possibili da parte dei top club su di lui. Tra queste anche la stessa Inter che ne monitora la crescita e pensa al futuro.

Calciomercato Inter, Baldanzi giovane per il Lipsia: i bastoni tra le ruote

Il talento di Baldanzi è sotto gli occhi di tutti, mentre Zanetti se lo gode e lo coccola come nella conferenza stampa dopo la sfida contro la Roma.

L’allenatore dei toscani ne ha esaltato le qualità sottolineando: “Di qualità ne ha tante, sia mentali che tecniche. Quello che gli manca è qualche centimetro in più. Però anche Messi è piccolino. Ha visione di gioco straordinaria, ha grandissima personalità. È un diamante grezzo. Ha un margine infinito davanti a sé e sono convinto che farà parlare di sé”. Parole forti e che ben fanno capire il potenziale di un ragazzo di valore e già paragonato anche a Paulo Dybala per caratteristiche. La strada è ancora lunghissima per Baldanzi, ma il futuro è già alle porte: l’Inter lo osserva ma ostacoli potrebbero anche arrivare dall’estero. Il 19enne di Poggibonsi è un giovane profilo su cui investire e da coltivare che potrebbe fare gola anche ad una squadra come il Lipsia, società ambiziosa, ricca e che non ha mai paura di investire soldi per i ragazzi. Un profilo per età, potenziale e costi totalmente nel target dei tedeschi, abituati ad acquistare, valorizzare e poi rivendere a cifre importanti. La corsa a Baldanzi, valutato sui 20-25 milioni, tra Italia ed estero potrebbe allargarsi.