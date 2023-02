Se l’Inter vende Barella: 35 milioni per l’erede

Qualora i nerazzurri dovessero cedere il cagliaritano, Marotta e Ausilio finirebbero per fiondarsi su un presunto sostituto. C’è già un nome. Ecco come stanno davvero le cose

Presentatosi a Milano nell’ormai lontana estate del 2019, Nicolò Barella è, da lì in poi, diventato: corpo, anima e freno motore di questa squadra. L’ex Cagliari, infatti, ha da quel momento in poi stupito tutti, ma proprio tutti…Sì, anche i più critici.

C’erano, non a caso, tantissimi dubbi attorno al suo conto: questo perché proveniva, chiaramente, da una piazza come Cagliari e tantissimi tifosi interisti non volevano, dunque, incombere nel possibile rischio di un altro flop (cosa che era accaduta, precedentemente, con gente come Kondogbia e Joao Mario).

A prescindere da questo, però, Nicolò Barella ha saputo rivelarsi, negli anni, uno dei veri e propri punti di forza di questa Inter: dove ha già totalizzato 17 reti e 41 assist complessivi in nerazzurro (di cui 6 gol e 7 assistenze, di queste, in stagione). A quanto pare, infatti, i numeri di ‘Duracell’ sono destinati a crescere sempre più, in proiezione chiaramente.

Il centrocampista che proprio qualche giorno fa ha compiuto 26 anni è, ad oggi, reputato del tutto incedibile da Marotta e soci: anche se, al tempo stesso, un’eventuale ed ipotetica offerta da 90-100 milioni di euro potrebbe, di gran lunga, far vacillare seriamente Zanetti e il resto dell’intera dirigenza nerazzurra. Sia Klopp che Ancelotti lo stimano ormai da moltissimo tempo e qualora l’Inter dovesse, quindi, cedere una volta per tutte il proprio numero 23, ecco che, a quel punto, i nerazzurri sarebbero obbligati a dover cercare un suo potenziale successore…Ed eccone svelato uno.

Calciomercato Inter, i nerazzurri pensano a Fofana in caso d’addio di Barella: la situazione

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente dalla redazione di ‘Calciomercatonews.com‘ nelle ultime ore, qualora dovesse presentarsi dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ un’offerta attorno ai 70 milioni di euro per Nicolò Barella, l’Inter finirebbe, in quel frangente, per poter cedere definitivamente il proprio gioiello.

Sempre a detta del portale, di cui vi abbiamo appena parlato, il piano di Marotta e Ausilio sarebbe, a quel punto, quello di fiondarsi immediatamente su Youssouf Fofana, attuale centrocampista del Monaco, club con cui ha già raccolto 1 rete e 1 assist in stagione ed è in scadenza a giugno 2024.

A dirla tutta, poi, i francesi hanno, tra le tante cose, anche l’opzione di poter attivare una clausola che ne prolungherebbe di un altro ed ulteriore anno il suo contratto. ‘Les Rouges et Blancs’ lo valutano dunque, per tutta questa serie di motivi, per un’offerta che si aggira attorno ai 35 milioni di euro.

A prescindere da ciò però, proprio come vi abbiamo accennato inizialmente, l’Inter non prenderebbe, mai e poi mai, in considerazione l’idea di poter privarsi di un giocatore come Barella: se non a fronte di un’offerta tra i 90 e i 100 milioni di euro. Per tale ragione, quindi, Marotta e Ausilio reputano, ad oggi, il centrocampista cagliaritano non in vendita.