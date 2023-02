Retrocessione e addio, l’Inter piazza il doppio colpo – da completare

Il club tedesco è nuovamente a rischio retrocessione, con esso cresce la preoccupazione per una ingente svendita d’organico: in due stuzzicano le attenzioni dell’Inter

Protagonista di una pessima stagione in Bundesliga nel 2019 che è costata la clamorosa retrocessione nella serie cadetta, lo Stoccarda è riuscito a risollevare le proprie sorti l’anno seguente grazie allo spirito di un gruppo compatto e la guida dell’esperto Mario Gomez – vecchia conoscenza del calcio internazionale ed ex Fiorentina, oltre che Bayern Monaco – poco prima del suo ritiro.

Il club è poi andato incontro ad un rendimento oscillante sotto la guida di Pellegrino Matarazzo, riuscendo ad agguantare posizioni finali in classifica abbastanza lontane dagli standard di una decina di anni fa. Oggi il club tedesco è nuovamente a rischio retrocessione e il nuovo tecnico Bruno Labbadia potrebbe non riuscire ad arginare il disastro. Così, nell’ipotetico scenario di una nuova discesa in Bundesliga 2. lo Stoccarda può seriamente prendere in considerazione l’idea di una svendita d’organico importante.

Calciomercato, anche l’Inter su Mavropanos e Sosa

A destare le attenzioni di molto club internazionali, fra cui anche l’Inter di Simone Inzaghi, è il difensore centrale greco Kostantinos Mavropanos e l’esterno sinistro Borna Sosa. Il primo, valutato all’incirca 15 milioni di euro, è stato prelevato a titolo definitivo dall’Arsenal dopo aver convinto la dirigenza tedesca a seguito della passata stagione in prestito. Rappresenta un profilo duttile, di buona fisicità e con fiuto del gol che non farebbe rimpiangere di certo l’assenza di Milan Skriniar. È giovane e di prospettiva, lasciando dunque intendere che le sue qualità potrebbero lievitare tra le file di una squadra valorizzatorice come l’Inter.

Il secondo invece, visto anche all’opera nel corso del Campionato del Mondo di Qatar con indosso la maglia della Nazionale croata, ha percorso una lunga trafila prima di attestarsi tra i migliori del suo gruppo e oggi vale 20 milioni di euro. Una ricca plusvalenza, considerato che era stato prelevato nel 2018 dallo Zagabria per soli 6 milioni. Agile, rapido nei movimenti e dallo spiccato senso di posizione, è un buon assistman e mostra grande determinazione in fase di copertura. Con lui Inzaghi dormirebbe sonni tranquilli, per alternarlo con Federico Dimarco a seguito della partenza di Robin Gosens.