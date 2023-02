L’Inter ne perde quattro: tutti diretti a Madrid

Sembra che l’Atletico Madrid abbia gli stessi gusti dell’Inter. O, per dirla in altri termini, che si diverta a soffiare le “polpette” dal piatto dei dirigenti nerazzurri. L’Inter perde uno dopo l’altro tutti i suoi obiettivi, già diretti a Madrid

Sì, la società nerazzurra sta rischiando davvero di farsi rubare sotto il naso tutti i principali obiettivi per il calciomercato estivo. La direzione è nota e unica: tutti i campioni soffiati all’Inter vanno a Madrid, sponda Atletico.

Dopo un mercato invernale assai triste e misero, l’Inter dovrà inventarsi qualcosa di speciale per poter rinnovare la squadra e investire laddove c’è più bisogno. A giugno servirà prendere un centrale per sostituire Skriniar, un centrocampista per completare il reparto, un attaccante che possa garantire più affidabilità di Correa e forse pure un secondo portiere e un altro difensore (se Handanovic e de Vrij non rinnoveranno). E poi c’è la questione del terzino destro: Dumfries è sul mercato, quindi nel caso di sua partenza i dirigenti nerazzurri dovranno trovare un nuovo laterale destro abile nel giocare a tutta fascia.

Succede però che tutti gli obiettivi forti dell’Inter piacciono anche all’Atletico Madrid. La situazione per i colchoneros non è molto chiara riguardo il futuro. Per esempio non si sa cosa farà Diego Simeone. In Spagna sono infatti convinti che il Cholo rescinderà il contratto con un anno di anticipo per trovarsi una nuova avventura. Ma se il Cholo dovesse rimanere, a quel punto partirebbe di sicuro Joao Felix, che non ha alcuna intenzione di continuare a giocare per l’Atletico se in panchina rimarrà il tecnico argentino.

In più, molti giocatori potrebbero non rinnovare. Oltre a Hermoso, che vorrebbe svincolarsi, la società dovrà decidere cosa fare con Savic, Kondogbia, Carrasco, Lemar e Alvaro Morata. Per la difesa, già si sa che arriverà il potente Caglar Soyuncu, che era un obiettivo dell’Inter a zero. Un altro difensore che piace è Stefan de Vrij. Oppure si potrebbe investire su Peer Schuurs del Torino. Guarda un po’, anche lui seguito dai nerazzurri.

L’Atletico Madrid su tutti gli obiettivi dell’Inter

In attacco, dove potrebbe andar via Morata, l’Atletico pensa a un parametro zero. E nelle ultime ore sembra che il nome più in voga sia quello di Marcus Thuram. Un attaccante che l’Inter segue ormai da anni, e che Marotta e Ausilio avevano appunto sperato di poter prendere da svincolato.

Prima di aggiudicarsi Depay come rinforzo offensivo delle ultime ore del mercato invernale, secondo Marca, l’Atletico Madrid avrebbe anche provato ad affondare il colpo sul venticinquenne figlio d’arte in forza al Borussia Moenchengladbach. I tedeschi avrebbero però chiesto più del previsto: 15 milioni di euro. Ma gli spagnoli non si arrendono e di certo ci riproveranno in estate.

Su Thuram c’è però molta concorrenza, e anche l’Atletico studia delle alternative. Il secondo nome sulla lista è quello di Romelu Lukaku, che i nerazzurri, invece, puntano ad avere ancora in prestito l’anno prossimo. A Beppe Marotta andrebbe molto meglio se l’Atletico si muovesse per prendere il Tucu Correa… Ma l’argentino sta dimostrando una forma fisica troppo precaria per piacere ai materassai spagnoli. Insomma, l’obiettivo principale per l’Atletico in attacco è Thuram. Per prendere il francese bisognerà però vincere la concorrenza di Barcellona, Liverpool, Arsenal, Bayern Monaco, Juventus, Napoli e, in ultimo, dell’Inter…

Infine c’è il capitolo terzini. L’Atletico vorrebbe prendere Alejandro Grimaldo García dal Benfica. E, neanche a dirlo, il terzino sinistro piace anche ad Ausilio come possibile sostituto di Gosens. Sulla destra, invece, è noto l’interesse dell’Inter per Mazraoui del Bayern Monaco. E anche qui potrebbe però inserirsi Simeone, che ha sempre apprezzato l’esterno marocchino.