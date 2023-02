Ufficiale Inter, torna in Italia per firmare col Milan

Nonostante il calciomercato invernale in entrata in Italia sia finito c’è comunque chi come la Roma ha piazzato un’altra cessione. Addio a Zaniolo: le cifre

Il mercato invernale in Italia è finito da qualche tempo ma c’era ancora una questione molto spinosa in sospeso in casa Roma. Si trattava dell’ex interista Nicolò Zaniolo, che dopo un lungo tira e molla alla fine ha lasciato la capitale nei primi di febbraio.

Operazione fatta col Galatasaray che offre quindi un’altra maglia a tinte giallorosse al fantasista classe 1999 che tra infortuni, critiche, rendimento altalenante e rumors quasi mai è riuscito ad esprimere il suo enorme potenziale tecnico. Anche i numeri dei primi sei mesi romanisti di questa annata ne sono un chiarissimo esempio: soli due gol e tre assist in 17 presenze tra tutte le competizioni. Troppo poco per chi qualche anno fa era visto come un sicuro prodigio del calcio italiano. Zaniolo ha quindi salutato la Roma a febbraio con un messaggio su Instagram: “Sono arrivato da te che mi hai accolto come se fossi a casa.

Mi hai fatto crescere, mi hai dato una chance che ho provato a cogliere con tutto me stesso, onorando sempre la storia che rappresenti, combattendo per i tuoi colori, sudando per la maglia ogni volta che l’ho indossata. Questo viaggio è fatto di emozioni uniche che custodirò per sempre, come quel 25 maggio dell’anno scorso, quel gol, quella coppa…tutta nostra. Se ne sono dette tante, fin troppe, ma ora che siamo giunti ai saluti sono io a volerti dire una cosa… È stato un onore. Eternamente Grato”.

Calciomercato Inter, Zaniolo al Galatasaray con un futuro

Emozioni per l’addio quelle di Zaniolo che però è pronto ad affrontare una nuova avventura al Galatasaray dopo essere stato anche accostato al Milan lo scorso gennaio. Lo stesso club turco, con un comunicato, ha anche reso note le cifre dell’affare.

La stessa società turca sottolinea come il trasferimento sia costato 15 milioni di euro di cartellino. Inoltre ‘nel caso in cui il giocatore venga ceduto ad altra società in futuro, il 20% dell’utile della quota di trasferimento finale sarà versato all’A.S. Roma’. Zaniolo ha quindi siglato un contratto da quattro stagioni e mezza. Si sfrega le mani anche l’Inter che incassa il 15% sulla cifra ricavata dalla cessione incamerando quindi 2,25 milioni di euro.

Il futuro dell’ex romanista potrebbe però anche non essere a lungo termine a Istanbul. Molti addetti ai lavori sono convinti che in estate tornerà in Italia per firmare col Milan, club che lo ha inseguito a gennaio e che è anche nel gradimento del ragazzo.