18 milioni a stagione, va da Ronaldo e scambio con Brozovic

Il centrocampista nerazzurro potrebbe essere la carte vincente del Barcellona in caso di partenza certa del proprio mediano verso l’Al-Nassr, a fronte di una proposta d’ingaggio elevatissima

L’inizio di stagione di Marcelo Brozović è stato sfortunato per una serie di motivi. Il primo è il frutto dello scarso stato di forma dell’intero gruppo nerazzurro, lui compreso, nel corso delle prime uscite stagionali contro le altre grandi del nostro campionato. Il secondo è relativo al pesante infortunio che lo ha tenuto lontano dai terreni di gioco a ridosso della disputa del Campionato del Mondo in Qatar.

Il suo rientro è stato dunque molto combattuto, anche per il fatto di esser stato superato gerarchicamente da Hakan Calhanoglu in mediana. Ciononostante, il suo valore resta indiscusso sia tra le file dell’Inter di Simone Inzaghi sia sul mercato delle grandi d’Europa: sono numerosi i club interessati al suo profilo, specialmente in Premier League e La Liga. E proprio dal campionato spagnolo potrebbe nascere il piano perfetto per strapparlo dalle grinfie di Giuseppe Marotta. Il Barcellona è ufficialmente a caccia di un nuovo centrocampista playmaker, consapevole di dover rimpiazzare l’uscente Sergio Busquets. Lo spagnolo, infatti, non dovrebbe rinnovare il proprio contratto coi blaugrana ma diventare uno svincolato a parametro zero la prossima estate. Su di lui, stando agli ultimi aggiornamenti di mercato, ci sarebbe addirittura l’Al-Nassr.

Calciomercato, Brozovic per Kessié: il Barça rimpiazza Busquets

Il club arabo, reduce dall’acquisto di Cristiano Ronaldo, potrebbe promettere al centrocampista spagnolo una cifra d’ingaggio pari a 18 milioni di euro. Difficile, dunque, potersi tirare indietro a condizioni simili. Intanto al Barcellona servirà più di una semplice mossa per convincere i nerazzurri a cedere uno dei suoi calciatori più significativi degli ultimi anni. Non si tratterebbe soltanto di un’offerta su base cash, ma anche di inserire il cartellino di Franck Kessié.

L’ivoriano è stato ripetutamente accostato alla causa nerazzurra per diverse settimane consecutive antecedenti l’apertura dei battenti della finestra invernale, ma tra le parti non c’è mai stato alcun contatto ravvicinato. È probabile che si sia trattato di un espediente mediatico per far riavvicinare il calciatore al calcio italiano dopo l’addio al Milan, ma non si esclude che l’interesse mostrato sia reale. Il Barcellona nella persona del tecnico Xavi aveva dichiarato di non volersi privare di Kessié, ma che avrebbe aspettato sino a giugno per decidere cosa fare di lui. Così è verosimile che l’Inter possa davvero tentare l’affondo oppure essere convinta dalla proposta di scambio con Brozovic.