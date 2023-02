La situazione è grave: 390 milioni, Inter in testa

Grazie all’annuale rapporto della UEFA sulle condizioni dell’indebitamento dei club, sappiamo qual è la squadra italiana più indebitata in Serie A. La risposta è facilmente intuibile. L’esposizione bancaria dell’Inter è pari a 390 milioni

Il Corriere dello Sport ha analizzato il report della UEFA denominato the European Club Footballing Landscape per descrivere nel dettaglio la situazione relativa al debito bancario complessivo dei club di Serie A.

Dai dati generali emerge una situazione davvero critica. Nel 2022, dopo la batosta della pandemia, il debito bancario complessivo del calcio europeo (solo area UEFA) è cresciuto di 1,25 miliardi. Il report indica un +22% sull’anno precedente, con il debito a breve che si è però ridotto di 495 milioni. In pratica schizza al 9% l’incremento del debito complessivo tra breve e lungo termine. Solo nei cinque principali campionati europei si accumulano più di 7,5 miliardi di debiti bancari. E oltre 2,5 miliardi di questi sono verso finanziatori interni.

Il principale aumento dei debiti verso le banche a lungo termine è stato generato dai club spagnoli. Non va bene neanche per i francesi, gli italiani e turchi. Guardando alla classifica dei debiti totali verso le banche nel 2022, si evidenziano invece altri tipi di gerarchie. I Paesi più indebitati sono quelli dove si concentrano i club più ricchi e potenti. Davanti a tutti c’è la Spagna. Al secondo posto c’è la Premier inglese. E al terzo l’Italia. Nello specifico, la speciale classifica dei debiti totali vede la Liga spagnola al primo posto con debiti per 2,517 miliardi di euro. Al secondo c’è l’Inghilterra, con 1,946 miliardi di euro. Terzo: Italia, 1,968 miliardi di euro. Quarto: Francia, 755 milioni di euro. Quinto: Germania, 10 milioni di euro.

Debito totale, l’Inter piange con un dovuto di 390 milioni

In Spagna, le squadre messe peggio sono il Barcellona e il Real Madrid. I Blaugrana rivelano un’esposizione bancaria di 841 milioni. Il Real, addirittura, di 967 milioni. Non va meglio alla ricca Premier, che con 1,9 miliardi di indebitamento sembra molto meno sicura e solida di quanto voglia far credere. C’è però da dire che in Inghilterra i ricavi sono tripli rispetto a quelli della Liga e della Serie A.

E i più virtuosi? A un primo sguardo sembrano i tedeschi e gli olandesi. mentre i più virtuosi sono tedeschi e olandesi. La Serie A conta invece debiti bancari complessivi ridotti solo relativamente. E per il miliardo e passa di debito, si può dire che l’esposizione complessiva sia tutta o quasi sulle spalle di tre club.

L’Inter è al primo posto di questa particolare classifica con debiti per 390 milioni. E un aumento del passivo rispetto al 2019 pari a 77 milioni. La Juventus si ferma a 223 (i bianconeri hanno ridotto l’indebitamento di 250 milioni, grazie all’aumento di capitale da 400 milioni del dicembre 2021). Al terzo posto c’è la Roma con 271 milioni di euro (+45 milioni).

Più sotto in classifica si trovano il Milan, con un indebitamento quasi minimo (cioè di 71 milioni) e il Napoli, che non ha praticamente nessun debito. Tra i virtuosi in Europa ci sono anche Ajax, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Chelsea e Manchester City.

Tutti i guai del calcio e degli Zhang

Per capire il senso del report the European Club Footballing Landscape bisogna sapere che è un documento sull’analisi comparativa delle licenze per club UEFA pensato per fornire uno studio dettagliato sul come il calcio europeo per club stia cercando di riprendersi dopo la pandemia.

Tra gli indicatori analizzati dalla UEFA nel report ci sono quindi anche debiti dei club verso le banche e i ricavi in Europa tra il 2019 e il 2022. I debiti verso le banche a lungo termine sono aumentati del 22% o di 1.251 milioni di euro durante il 2022, poiché alcuni dei maggiori club hanno avuto accesso a finanziamenti bancari per ristrutturare il proprio debito.

Steven Zhang, quindi, non è il solo a essere inseguito dai creditori. Tutti i club europei hanno debiti da sanare. Peggio di tutti è il Tottenham con 1,007 miliardi di euro di debiti verso le banche.

Il presidente dell’Inter, che come abbiamo letto più volte “rischia fino a tre mesi di carcere a Hong Kong”, è stato spesso criticato proprio per il mastodontico debito da oltre 300 milioni nei confronti della China Construction Bank Asia. Ma grazie al report della UEFA scopriamo che il male è comune. L’Inter è al sesto posto delle squadre più indebitate in Europa. Ma la faccenda è molto complessa. E di sicuro c’è chi gioca sporco. Se il Manchester City risulta senza debiti, qualcosa non quadra… Com’è noto in Premier League si indaga sul Manchester City per possibili violazioni finanziarie per nove anni…