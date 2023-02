Dumfries e non solo: col doppio addio l’Inter anticipa la Juve

Non c’è solo il nome di Mazraoui per sostituire l’olandese. L’erede può arrivare direttamente dalla A. Ecco svelati tutti i possibili scenari in ottica di giugno

Nonostante la sessione di calciomercato invernale si sia chiusa due settimane fa esatte e ci troviamo, ancora, nel bel mezzo dell’annata 2022-23 di Serie A Tim, l’Inter, così come tante altre società tra cui la Juventus, guarda al futuro e prova a ridisegnare la propria squadra in vista del prossimo anno.

I nerazzurri saranno, infatti, chiamati a dover attuare una vera e proprio rivoluzione. Non sono, solamente, difesa e attacco i due reparti da dover riprogettare da punto e accapo, ma anche quello del centrocampo. A dire addio a giugno saranno, non a caso, sia Gagliardini che Dalbert. Nessuno dei due ha, praticamente mai e poi mai, lasciato il segno a Milano ed è proprio per questo motivo che, da inizio luglio in poi, saranno liberi di accasarsi a parametro zero a qualsiasi altra squadra.

Tanti dubbi anche sulle eventuali permanenze, o meno, di altri componenti della rosa di Inzaghi….Dove tra questi figurano, in particolar modo, Correa, de Vrij e Gosens. A dirla tutta, però, se c’è uno che è sicuramente destinato a dover lasciare Milano nei prossimi mesi, quello è sicuramente Denzel Dumfries. L’ex Psv si è, infatti, visto soffiare il posto da titolare da Matteo Darmian e oltre a ciò, è l’indiziato principale per poter fare cassa (visto che i nerazzurri, entro il 30 giugno, dovranno far registrare un attivo da 60 milioni).

Proseguendo su questa stessa e identica scia, poi, l’esterno olandese possiede grandi estimatori in Premier League. Sia Chelsea che United vorrebbero, non a caso, provare a battere la folta concorrenza di tutte le altre pretendenti ed è, proprio, per questo motivo che l’Inter deve già pensare, in largo anticipo, al suo potenziale sostituto. Tra questi dunque, oltre al nome di Mazraoui, trova posto anche quello di Emil Holm dello Spezia.

Calciomercato Inter, tiene vita la pista che riconduce ad Holm: tutti i possibili scenari

A parlarne nella giornata di oggi, è stato ‘Tuttosport’: testata sportiva nella quale si legge che qualora l’Inter non dovesse riscattare, a tutti gli effetti, Raoul Bellanova – giocatore per cui Marotta e Ausilio chiedono uno sconto su quei 7 milioni concordati inizialmente – gli stessi nerazzurri finirebbero, a quel punto, per fiondarsi direttamente su Emil Holm.

Quello del classe ’00, è un profilo di cui anche noi di Interlive.it vi avevamo accennato un po’ di tempo fa. Sull’ex Boteborg, infatti, c’è forte anche la Juventus (destinata, così come l’Inter, a voler riabbassare notevolmente l’età anagrafica della rosa). Quali sono i punti di forza del calciatore? Uno dei tanti è, sicuramente, quello di essere atterrato a La Spezia diventandone, da lì in poi, un titolare assoluto.

Già 23 presenze in stagione per lui condite, tra l’altro, da 1 rete e 2 assist. Holm possiede, non a caso, anche un’ottima fisicità, essendo alto 1,91m, e vanta dalla propria anche un’ottima corsa che ne fanno di lui uno dei migliori prospetti della Serie A…Anche se sicuramente ha ancora molto altro su cui dover migliorare, sia chiaro.

Nonostante questo però, ad oggi, trova posto anche il suo nome sul tavolo situato dalle parti di ‘Viale della Liberazione’. Un vantaggio potrebbe, anche, essere quello del prezzo del suo cartellino: cifra del tutto accessibile ai costi dell’intera dirigenza nerazzurra.