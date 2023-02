In Spagna sono impazziti: via Inzaghi, 22 milioni per l’erede

Ci risiamo. Si ricomincia a parlare di chi potrebbe occupare la panchina dell’Inter nella prossima stagione. In Spagna sono convinti che Inzaghi sia destinato ad andar via e che al suo posto l’Inter voglia provare il colpaccio

L’indiscrezione iberica eccita i cuori e la fantasia degli interisti, rispolverando un vecchio tormentone tanto suggestivo quanto poco verosimile: Diego Simenone che torna all’Inter come allenatore.

I dirigenti nerazzurri sono più o meno soddisfatti dal lavoro di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino ha vinto la Coppa Italia e due Supercoppe italiane finora. Quest’anno è anche arrivato agli ottavi di Champions. Ma ha obiettivamente deluso in campionato, con lo Scudetto perso l’anno scorso e il brutto girone d’andata della stagione in corso.

Dalla Spagna, intanto, continuano a montare vari rumors sul futuro del tecnico ex Lazio. Qualora dovesse fallire anche quest’anno (niente Scudetto, niente Coppa Italia e niente quarti in Champions), Inzaghi potrebbe andar via e far posto a un altro allenatore, anche lui destinato a lasciare in Spagna. Il portale elgoldigital.com riaccosta infatti il nome del Cholo Simeone alla panchina dell’Inter.

L’ex nerazzurro non ha mai negato la sua voglia di tornare in Italia, e in particolare all’Inter. E negli anni scorsi ha più volte lasciato intendere di volersi mettere alla prova nel club in cui ha militato come centrocampista dal 1997 al 1999. “Ho un ricordo meraviglioso del calcio italiano, sono cresciuto molto anche come uomo“, ha detto il Cholo in passato. “Mi piacerebbe tornarci in futuro da allenatore. Ci sono grandi squadre in Serie A e c’è un bel livello”.

E poi tutti ricordano e citano una sua dichiarazione datata 2018: “L’Inter la considero un’opzione, ma adesso ha un allenatore che sta facendo benissimo e il mio contratto con l’Atletico scadrà nel 2020, tra due anni. Succederà al momento giusto, quando deve succedere“.

Ultimamente anche un altro ex Inter ha parlato di Simeone. Si tratta di Diego Godin, che ha voluto sponsorizzare il Cholo come miglior allenatore sulla piazza. “È un fenomeno“, ha detto l’uruguaiano, “è uno degli allenatori che hanno segnato la mia carriera e la mia vita, lo dico sempre“.

Ma ciò che riferisce il portale spagnolo ha senso? L’Inter starebbe davvero preparando un’offerta per portare Simeone sulla panchina nerazzurra? La verità è che Simeone è un nome impossibile per la situazione economica attuale dell’Inter e per il calcio italiano in generale. Il Cholo è l’allenatore più pagato del mondo: l’Atletico Madrid gli versa circa 40 milioni di euro lordi annui (intorno ai 22 milioni di euro netti). E quindi non sarebbe nemmeno opzionabile per meno di 20 milioni l’anno. Inoltre, uno come Simenone chiederebbe a Zhang delle garanzie importanti in chiave mercato. Mettendo tutti in difficoltà.

Le parole distensive di Joao Felix

Del Cholo, che potrebbe lasciare dopo tanti anni l’Atletico, ha parlato anche Joao Felix, in una lunga intervista concessa al quotidiano spagnolo As. “Simeone? Tutti lo conoscono, tutti sanno cosa ha vinto, è un ottimo allenatore“, ha detto il neo acquisto del Chelsea.

“Ha il suo modo di capire e vedere il calcio che gli altri non hanno“, ha continuato Joao Felix. “Questo è buono per qualcuno e sbagliato per altri, ma ha la sua virtù e questo lo rende un buon allenatore. Per quanto riguarda la fiducia, deve partire anche dal calciatore. E poi credo sia logico che l’allenatore abbia più fiducia in alcuni che in altri, ma questa è una cosa normale… Di sicuro Simeone mi ha reso un giocatore migliore. Il suo modo di competere è che in campo si soffra: non è male, ma è diverso dagli altri allenatori“.

E dato in Spagna tutti dicono che il Cholo andrà via al termine della stagione, l’intervistatore di As ha chiesto a Felix se gli piacerebbe tornare al Mazanarre senza l’allenatore che lo ha ostacolato. “Non lo so se andrà via“, ha detto Felix. “Ogni anno si parla di lui che va via, ma non se ne va mai. Quindi non credo più a nulla di quello che viene detto. Se rimane molto bene, se parte gli auguro il meglio. Solo a giugno sapremo cosa accadrà“.