Grossa tegola per l’ex: salta il match con l’Inter

Il tecnico del Bologna non potrà contare sulle prestazioni di uno dei suoi calciatori per infortunio, ma può vantare il recupero di un altro elemento di sostanza anche in vista della sfida coi nerazzurri

Dopo aver saltato l’incontro di ieri in campionato con il Monza, il giovane centravanti ex Bayern Monaco non potrà prendere parte neppure ai prossimi impegni ufficiali contro Sampdoria e Inter.

Ad aver colpito Joshua Zirkzee è stata una lesione di primo grado all’adduttore lungo di destra. Lo ha riportato ieri l’ufficio stampa del Bologna attraverso un comunicato diramato sui propri canali web, stimando dunque un tempo di recupero di circa 3 settimane prima di poter riprendere gli allenamenti con il gruppo di Thiago Motta. L’ex allenatore dell’Inter non potrà dunque contare sulle prestazioni del giovane olandese neppure durante il big match, ma è molto probabile che avrà perfezionato il recupero del fuoriclasse Marko Arnautovic rientrato anch’egli da un infortunio recente.

Niente Inter per Zirkzee, a riposo per 3 settimane

Seppur non estremamente incisivo, l’apporto di Zirkzee è stato utile al Bologna per la gestione delle energie in campo e soprattutto come buona alternativa al titolare austriaco nel momento del bisogno a seguito della sua assenza.

Con una rete e un assist in nove partite disputate, il centravanti olandese cresciuto nel vivaio del club più titolato del campionato tedesco vanta buona fisicità e fiuto del gol. La giovane età potrebbe poi permettergli di crescere ancora sotto il profilo tecnico, migliorando i fondamentali e le letture tattiche.