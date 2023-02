Mulattieri il nuovo gioiello dell’Inter: la strategia del club

By

L’Inter ha già un piano in serbo per Mulattieri. Stagione pazzesca la sua. Ecco svelato il futuro del nuovo giovane talento nerazzurro

La sua seconda avventura in Serie B sembrerebbe aver fatto soltanto che bene a Samuele Mulattieri, giovane centravanti del Frosinone girato in prestito dall’Inter nella scorsa estate.

Il classe ’00 sta, infatti, trascinando i gialloblu in classifica a suon di reti. Grazie al gol messo a segno nello scorso sabato contro il Cittadella – dopo essere subentrato nella ripresa, tra l’altro – l’ex Crotone ha già raggiunto quota 7 in stagione più altri 4 buoni assist. Un curriculum davvero importante il suo, insomma. Basti pensare, inoltre, al fatto che il centravanti ‘spezzino’ vanta dalla propria importanti doti fisiche.

Oltre ad essere alto 1,85 circa, non a caso, lo stesso Mulattieri possiede non soltanto un’ottima tecnica di base, ma è anche in grado di puntare nello stretto, abbinando sia destro che sinistro. Tra le tante cose, poi, ciò che lo contraddistingue da altri giocatori, è la sua abilità nel saper giocare, all’occorrenza, anche di spalle alla porta: consentendo, dunque, alla propria squadra di salire anche nei momenti di maggior difficoltà nella gestione della gara.

E’ grazie alle sue 7 reti, infine, se il centravanti di attuale proprietà dell’Inter si trova piazzato al quinto posto della classifica marcatori di Serie B, al pari di qualche altro chiaramente, ma pur sempre con più marcature siglate di altri importanti bomber del calibro di: Pavoletti, Torregrossa, Menez, Cutrone, Inglese e chi più ne ha più ne metta. Per tutta questa serie di ragioni, quindi, Marotta e Ausilio sembrerebbero aver già escogitato qualcosa per il futuro di Mulattieri.

Calciomercato Inter, Mulattieri destinato a lasciare Milano nella prossima estate: l’imminente mossa del club

Non può che non essere così: Samuele Mulattieri, grazie a tutta questa serie di suoi numeri, è inevitabilmente finito per attirare l’attenzione di diversi club (chi più, chi meno).

Proprio per questa ragione, dunque, diverse società potrebbero arrivare a bussare alla porta dell’Inter già nella prossima estate…Dove, i primi ad esserne compiaciuti di questa cosa sarebbero proprio i nerazzurri.