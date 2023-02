Salta il riscatto e affare Inter-Juve: i dettagli

E’ corsa a due tra nerazzurri e bianconeri anche sul mercato. Un ex compagno di Lewandowski può dal nulla approdare in Italia. Svelati tutti i possibili scenari

E’ tempo di guardare avanti sia per l’Inter che per la Juve. Entrambi stanno non a caso, chi più chi meno, disputando una stagione del tutto altalenante. Inizialmente, i nerazzurri si erano posti l’obiettivo di tornare a rimettere le mani sullo scudetto: così come la ‘Vecchia Signora’ che, però, ha dovuto inevitabilmente ridimensionare le proprie aspettative.

A prescindere da quella, ormai nota, penalizzazione dei 15 punti, da scontare già in questo campionato, la Juventus è, ora, alle prese con un’altra inchiesta che tiene tutt’ora banco: vale a dire il caso Prisma. I bianconeri sono, infatti, tenuti sotto indagine per aver commesso tutta una serie di presunte manovre riguardanti i casi delle plusvalenze fittizie, ma anche quella di alcuni stipendi non pagati (tra i quali rientrano quelli di Cristiano Ronaldo e Dybala).

Le potenziali sanzioni per la ‘Vecchia Signora’ vanno da: un’eventuale ammenda con diffida, alla penalizzazione in punti – pena con cui i bianconeri hanno già pagato nella stagione ricorrente – fino ad arrivare, anche, al rischio retrocessione o, addirittura, all’esclusione dal campionato. Pene tutt’altro che da poco conto, in quanto questa serie di azioni implicherebbe alcuni reati gravissimi come ad esempio le accuse al falso in bilancio.

A prescindere da questa faccenda però, la Juventus è, al tempo stesso, obbligata a dover guardare avanti gettando, di fatto, un occhio a tutte le opportunità che la prossima finestra di calciomercato estiva potrebbe riservare. Tra queste c’è n’è una riguardante Marcel Sabitzer, centrocampista che potrebbe essere accostato non soltanto in chiave Juve, ma anche Inter.

Calciomercato, futuro da decidere per Sabitzer: può finire in una tra Inter e Juve

Accasatosi al Manchester United nello scorso mercato invernale, Marcel Sabitzer ha da lì in poi detto momentaneamente addio al Bayern Monaco.

Il fantasista austriaco ha, non a caso, salutato temporaneamente la corte di Nagelsmann per poter raggiungere quella di Ten Hag dove resterà, come minimo, fino a giugno. Il classe ’94 è, infatti, approdato in Inghilterra sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a poco meno di 30 milioni di euro.

Qualora, però, i ‘Red Devils’ dovessero, nel caso, decidere di non esercitare questa opzione, l’ex Lipsia finirebbe per tornare a quel punto in Baviera…Anche se non è del tutto certo che ci resterebbe a lungo. A quel punto, infatti, Sabitzer – reo di aver già totalizzato 3 presenze con lo United – potrebbe essere offerto tramite l’aiuto dei suoi agenti a tutta una serie di squadre, tra cui Inter e Juventus. E’ questa un’altra ipotesi che bisogna tenere, attentamente, sotto osservazione.