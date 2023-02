Dal Milan all’Inter, il bomber ‘offerto’ a costo zero

L’ex centravanti rossonero è fuori dai piani di Potter e potrebbe sposare la causa nerazzurra la prossima estate, soprattutto in caso di mancato rinnovo del prestito di Lukaku

Romelu Lukaku è stato ceduto al Chelsea due estati fa con il solo scopo di rimpinguare le casse societarie in enorme difficoltà dopo alcune stagioni di bilanci in rosso. La situazione non è migliorata sensibilmente da poter pensare di evitare di operare altre grosse cessioni nel prossimo futuro, ma quantomeno si è riusciti a preservare il livello di competitività del sodalizio nerazzurro anche in Champions League mostrando buona flessibilità sul mercato e il giusto pizzico di astuzia.

La dirigenza nerazzurra, infatti, è riuscita a trovare l’accordo per il prestito di rientro del centravanti belga dal club inglese dopo appena un anno di dubbia permanenza in Premier League. Il suo impatto, tuttavia, è stato molto lontano da quello cui i tifosi erano abituati: oggi Lukaku ha giocato poco e segnato ancora meno, due motivi essenziali per far sì che la sua permanenza all’Inter venga messa seriamente in dubbio per la prossima stagione. Giuseppe Marotta, infatti, dovrà capire quanto converrà scendere a compromessi con il Chelsea per prolungare il prestito del gigante belga di un altro anno, senza prendere neppure lontanamente in considerazione la possibilità di ri-acquisto a titolo definitivo. Anche se questo dovesse avvenire ad un costo ridotto. Piuttosto, si darebbero nuove chance ad altri profili di spessore presenti sul mercato oppure prossimi all’immissione in quella che sarà una interessante sessione estiva. Specialmente tra i parametri zero.

Calciomercato, Aubameyang all’Inter? Una possibilità

Al momento, oltre a qualche volto noto e alcuni giovanissimi profili in lista, Marotta non ha grandi idee per il fronte offensivo. Forse perché la presenza di Edin Dzeko è una garanzia assoluta, anche per il tecnico Simone Inzaghi. L’eventuale sostituto di Lukaku, però, va trovato quanto prima. Ed ecco che spunta l’ipotesi di un clamoroso ritorno a Milano di Pierre-Emerick Aubameyang: l’ex centravanti del Milan, oggi ancora sotto contratto con il Chelsea fino al giugno 2024, non rientrerebbe più nei piani del tecnico inglese Graham Potter dopo un mercato invernale da paura.

Il calciatore potrebbe quindi scendere a compromessi con la dirigenza londinese, chiedendo in extremis la rescissione consensuale del contratto per sposare il progetto dell’Inter. C’è fiducia per i buoni rapporti lavorativi che intercorrono tra la sua entourage e il calcio italiano, ma resterebbero da comprendere le intenzioni di Aubameyang da qui al prossimo futuro. Come noto, infatti, le ultime stagioni del francofono non sono state esaltanti e non sembra aver mai trovato la propria dimensione né nell’ultima esperienza con l’Arsenal, né con il Barcellona subito dopo. Chissà se possa farsi ricredere, ancora una volta.