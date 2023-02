Dimarco ‘sorpassa’ Dumfries: cessione da 40 milioni

L’esterno sinistro ha raggiunto un grado di appetibilità a livello internazionale pari o superiore a quello del compagno di squadra olandese, fortemente voluto in Premier League

La dirigenza dell’Inter ha iniziato a fissare gli obiettivi da raggiungere al di fuori dei terreni di gioco per poter ripartire col piede giusto la prossima stagione, nella speranza di lottare più da vicino per lo Scudetto quest’anno meritatamente destinato al Napoli dell’ex Luciano Spalletti.

L’impegno principale verrà riversato sulle operazioni di mercato in uscita: buona parte di esse prevedono una soglia di guadagno minima di almeno 60 milioni di euro complessivi, raggiungibili attraverso una o più cessioni. Il resto, invece, potrebbe essere smaltito con qualche uscita a parametro zero per alleggerire semplicemente il monte ingaggi, al momento piuttosto saturo. Denzel Dumfries resta il profilo più vicino alla partenza, grazie alla quale verrebbero incassati almeno 40 milioni di euro. Una buona fetta di quell’obiettivo economico finale, se non fosse che l’esterno olandese sta giocando poco ultimamente per via di uno stato di forma non proprio ottimale rispetto a quanto visto nel corso delle prime uscite stagionali con la maglia dell’Inter. Per questo motivo, club di rilevanza internazionale come Chelsea, Manchester United, Bayern Monaco e Barcellona continuano a sondare le sue prestazioni mantenendo un basso profilo. Non c’è volontà di esporsi, non ancora. Molto del suo futuro dipenderà dalle sue prestazioni e comunque vadano le cose, la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta spera di guadagnarci il più possibile per cadere in una netta plusvalenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da tvplay_calciomercatoit (@tv_play_official)

Calciomercato, Dimarco richiesto in Europa: occasione al giusto prezzo

Di recente, però, le prestazioni dell’altro esterno di sinistra Federico Dimarco hanno davvero stupito l’ambiente. Tanto che si potrebbe dire che la sua appetibilità abbia eguagliato o persino superato quella del collega di fascia: il suo valore si attesta intorno ai 40 milioni di euro e potrebbe fare gola a tanti club di media fascia presenti in Premier League. Il campionato inglese, come noto, resta la meta principale per buona parte dei super-talenti europei a caccia di nuove sfide di livello assoluto lontano dai propri paesi d’origine.

L’unione della disputa di una stagione eccellente con lo zampino dell’attuale agente Ledure potrebbero lanciare il nome di Dimarco anche in Spagna, nel campionato de La Liga: di recente il procuratore ha infatti piazzato tra le file dell’Atletico Madrid – club con cui conserva ottimi rapporti di lavoro – il centravanti Memphis Depay a lungo seguito dalla Juventus e accostato in sordina anche all’Inter. I prossimi mesi potrebbero dunque essere la chiave di volta della carriera del giovane terzino azzurro, sempre più centrale negli schemi di Simone Inzaghi e sempre più vicino a fare il botto in Europa.