Juve in B e firma con l’Inter: prestito con diritto

Un’eventuale esclusione dalla A può seriamente complicare i piani della Juve. Salta il riscatto di un giocatore e possibile approdo all’Inter. Può accadere di tutto

Nonostante il buon momento di forma che i bianconeri stanno vivendo ultimamente sul campo, il ‘terremoto’ patito in casa Juve negli scorsi mesi non lascia minimamente ben sperare, tantomeno in vista del futuro.

La ‘Vecchia Signora’ ha, infatti, trascorso giorni durissimi e la cosa ancor più triste, a loro malgrado, è che si è solamente all’inizio di tutto ciò. Dopo la penalizzazione dei 15 punti in campionato, pena con cui i bianconeri hanno già pagato recentemente, la Juventus è ora alle prese con un’altra inchiesta che tiene tutt’ora banco: vale a dire il caso Prisma.

I bianconeri sono, infatti, tenuti sotto indagine per aver commesso tutta una serie di presunte manovre riguardanti i casi delle plusvalenze fittizie, ma anche quella di alcuni stipendi non pagati. Le potenziali sanzioni vanno da: un’eventuale ammenda con diffida ad una pesante penalizzazione in punti, fino ad arrivare anche al rischio esclusione da campionato e coppe o addirittura alla retrocessione in Serie B. Insomma, non è un buon momento per Ferrero e i suoi e lo si percepisce da tutto ciò.

Come se non bastasse poi, qualora tutta questa serie di sanzioni dovessero essere seriamente confermate, molti big finirebbero a quel punto per andar via ed è per questo che in questo momento è tutto bloccato (anche il fronte riscatti, quindi). A saperne qualcosa potrebbe essere, nel caso, Arkadiusz Milik che proprio in quel momento potrebbe dire addio ai bianconeri per far ritorno alla base (visto che si trova in prestito con diritto dall’Olympique Marsiglia). Ecco svelato, ora, un nuovo presunto scenario di mercato.

Calciomercato, se salta il riscatto Milik ritornerà al Marsiglia dove può essere proposto all’Inter: la situazione

Nonostante il matrimonio tra Milik e la Juve abbia riservato ad oggi solo cose belle, dove il polacco ha già raccolto 8 reti e 1 assist in stagione, il legame tra il classe ’94 e i bianconeri potrebbe spezzarsi dal nulla.

L’ex Napoli, come appena preannunciato del resto, è infatti stato girato alla Juventus tramite la via del prestito con diritto di riscatto fissato a poco più di 7 milioni dal Marsiglia. Qualora, però, questa opzione non dovesse essere esercitata dai bianconeri – in caso di Serie B o altro s’intende – Milik finirebbe a quel punto per tornare in Francia (dove non è certo che ci resterebbe a lungo).

A tal proposito infatti, per via dei buoni rapporti che intercorrono tra ‘Les Phoceens’ e l’Inter, non è da escludere la possibilità che il centravanti nato a Tychy possa finire per essere proposto ai nerazzurri. La squadra di Inzaghi dovrà, non a caso, cambiare qualcosina nel reparto avanzato: vista la situazione nella quale si trovano ad oggi Correa e Lukaku (non ancora certo della permanenza).

Ed ecco che questa eventuale ed ipotetica operazione si potrebbe concordare, nel caso, sulla base di un prestito con diritto…La stessa formula che lo ha portato a Torino, per intenderci.