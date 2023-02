Sgarbo all’Inter: colloquio dell’ex per il colpo a zero

L’ex figura di rilievo del club nerazzurro avrebbe intrapreso un dialogo diretto con il calciatore per convincerlo a virare verso il campionato de La Liga, bypassando Inter e Juventus in Serie A

L’Inter non ha espresso grandissimi desideri di mercato per il futuro. La dirigenza sta cercando più che altro di sfruttare le poche risorse economiche a disposizione in proprio vantaggio, per lenire il danno della partenza di Milan Skriniar verso il PSG con un nuovo profilo in difesa. Dopodiché è molto probabile che anche Robin Gosens e Denzel Dumfries lasceranno l’organico alle dipendenze di Simone Inzaghi per far vela altrove, mentre in attacco restano forti dubbi sulla permanenza di Romelu Lukaku.

Al suo posto Giuseppe Marotta vorrebbe portare il giovane Marcus Thuram, come già tentato di fare due stagioni orsono prima che venisse colpito dal pesante infortunio e venisse scelto il duo Dzeko–Correa al suo posto. Le chance per arrivare al giovane talento in uscita dal Borussia Monchengladbach sono abbastanza buone, ma ci sono anche altri club europei in fila. Molto dipenderà dalle volontà del calciatore. Così, per potersi tutelare, la dirigenza nerazzurra ha pensato anche a Roberto Firmino come opzione di qualità per puntellare il reparto. Il centravanti brasiliano dai piedini fatati non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con il Liverpool a meno di clamorosi ribaltamenti, perché ritenuto ormai una presenza extra per il tecnico Jurgen Klopp che invece può contare su giovani calciatori in ascesa come Darwin Nunez.

Calciomercato, niente da fare per Firmino: assalto madrileno

Su Firmino ci sarebbe anche la Juventus, da tempo sua inseguitrice, ma la verità è che nessuna delle due italiane potrebbe davvero riuscire a metterci su le mani. Dietro l’angolo si nasconde l’insidia del ‘Cholo’ Diego Simeone, il grande ex nerazzurro.

Il tecnico argentino, qualora dovesse permanere sulla panchina dell’Atletico Madrid, potrebbe aver bisogno di uno come Firmino per completare il reparto da poco costellato dall’arrivo di Memphis Depay senza sborsare neppure un centesimo. Attenzione, dunque, alla prossima estate, quando potrebbe fare rientro alla base anche il portoghese Joao Felix dal prestito al Chelsea. In Inghilterra, tuttavia, sarebbero già convinti del contrario: il compagno di Nazionale di Cristiano Ronaldo (ormai ritiratosi dal giro dell’ex c.t. Fernando Santos, ndr) diventerà un calciatore dei ‘Blues’ a tutti gli effetti per circa 80 milioni di euro, spianando quindi la strada al colpo in entrata per i ‘Colchoneros’ dalla rivale a tinte rosse delle midlands inglesi.