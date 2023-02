30 milioni più un giocatore, l’Inter gli dice addio

Marotta e Ausilio se ne sono ormai fatti una ragione. Il calciatore viaggia sempre più spedito in direzione Premier. Tutti i possibili scenari

Una volta terminata buona parte dei match d’andata degli ottavi di Champions, torna nuovamente la Serie A Tim dove l’Inter sarà impegnata nel prossimo sabato sera contro l’Udinese al ‘Meazza’.

Vietato sbagliare per i nerazzurri: primo perché la ‘Beneamata’ deve riscattare l’insoddisfacente pareggio maturato qualche giorno fa contro la Sampdoria e secondo perché la squadra di Inzaghi ha ancora un conto in sospeso contro Sottil e i suoi. Grazie alle reti messe a segno all’andata da Bijol, Arslan e al precedente autogol di Skriniar, le ‘Zebrette’ riuscirono infatti a farsi beffe degli interisti, sconfiggendoli per 3-1.

Un match che mostrò un’Inter pressoché timida e con la testa da tutt’altra parte: visto che i nerazzurri si trovavano, in quel momento, in uno dei periodi più bui della loro stagione. Lautaro e compagni rimediarono, non a caso, due sconfitte su due tra Udinese e Roma…Con gli stessi bianconeri che stavano rincorrendo anche loro l’Europa (in quanto posizionati tra quarto e quinto posto per alcune settimane).

Qualcosa è, invece, cambiata nell’ultimo periodo visto che, fatta eccezione per la vittoria contro la Sampdoria di fine gennaio, Beto e gli altri non trovavano i tre punti dallo scorso 3 ottobre contro il Verona. Ad ogni modo però, c’è da pensare anche al mercato. I nerazzurri perderanno non a caso Milan Skriniar, reo di aver già detto si al Psg. Lo slovacco andrà ad indossare la maglia dei parigini a partire dal prossimo luglio ma, a malincuore, rischia di non essere la sola ed unica perdita per Marotta e Ausilio.

Calciomercato Inter, anche de Vrij potrebbe dire addio in estate: la situazione

Continua a tenere banco, infatti, la situazione de Vrij in casa Inter. Il centrale olandese è in scadenza di contratto e non è da escludere un suo eventuale addio a giugno.

E’ vero, i nerazzurri sono intenzionati a raggiungere l’intesa per il rinnovo assieme al giocatore, se finalizzata però sulle basi attuali. L’ex Lazio percepisce, ad oggi, qualcosa intorno ai 4 milioni di euro e, per quanto possa trovarsi bene a Milano, non disprezzerebbe minimamente un’eventuale avventura in Premier. D’altra parte, invece, la linea sulla quale l’Inter vuole proseguire è chiara.

I nerazzurri vorrebbero, non a caso, provare a chiudere leggermente al ribasso…visto che il calciatore va non soltanto verso i 31 anni d’età, ma ha anche mostrato alcuni importanti segnali di declino nell’ultimo anno e mezzo. Per tale ragione, quindi, Marotta e Ausilio devono correre ai ripari ed è per questo che il loro sguardo era già ricaduto su Perr Schuurs del Torino: anche se ormai è già troppo tardi.

Calciomercato Inter, l’obiettivo Schuurs rischia di sfumare del tutto: c’è la Premier sullo sfondo

1 gol, 2 assist e già 19 presenze accumulate da Perr Schuurs al fianco del Torino in stagione. A suon di ottime prestazioni, infatti, il centrale olandese è riuscito ad attirare l’attenzione di diversi club, Inter inclusa.

I nerazzurri avevano incominciato, già da tempo ormai, a fare più di un semplice pensierino sull’ex Ajax (in ottica dell’eventuale post de Vrij, chiaramente). Ad essere sinceri però, il classe ’99 – in scadenza a giugno 2026 – piace moltissimo anche in Premier. Prenderlo resta, infatti, un po’ troppo complicato per Zhang e i suoi…Visto che il Leicester è già pronto a poter ‘azzannare’.

Il Leicester, su tutti, lo stima in particolar modo: al punto da poter arrivare a offrire, nel caso, la bellezza di 30 milioni di euro più il cartellino di Dennis Praet (giocatore per cui Ivan Juric ha un debole calcistico e che ha già allenato in passato a Torino).