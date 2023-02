Lo compra Guardiola: sì dell’Inter a 45 milioni

Il tecnico spagnolo inseguitore dell’Arsenal brama fortemente il rinforzo in difesa dopo l’addio di Joao Cancelo, proviene direttamente dall’organico dell’Inter di Inzaghi

Il Manchester City ha battuto con un sonoro 1-3 gli imbattibili di Mikel Arteta, superando di fatto l’Arsenal (almeno temporaneamente) al primo posto in classifica del pirotecnico campionato di Premier League. La corsa di Pep Guardiola, però, non si fermerà davanti alla possibile vittoria della tanto abita coppa inglese. Il suo sguardo è lungimirante, vivo: aspira a conquistare l’ennesima Champions League della sua carriera. Ma per farlo, si sa, servono le giuste carte.

La forza economica del City è comparabile alle più grandi superpotenze a livello europeo, un vantaggio incredibile da poter sfruttare soprattutto sul mercato. La cessione di Joao Cancelo al Bayern Monaco potrebbe diventare definitiva la prossima estate, così servirà rimpiazzare l’ambivalente portoghese con un terzino sinistro di grande spinta e in forte crescita. Le stesse caratteristiche di cui può vantarsi Federico Dimarco: stando agli ultimi aggiornamenti, alcuni osservatori del club inglese sono rimasti estasiati dallo stato di forma del giovane calciatore nerazzurro, protagonista di tante partite in questa stagione e spesso persino decisivo. La sua duttilità e la tempestività nel passare da fase offensiva a difensiva lo rendono un pericolo in attacco e una garanzia accanto ai centrali. Oltre al fatto che lui possa anche fungere da braccetto nella difesa a tre, cosa non da poco.

Calciomercato, Dimarco obiettivo di lusso in Premier

L’Inter potrebbe adesso considerare seriamente l’ipotesi di cessione la prossima estate, a fronte di una cospicua somma che non sia inferiore ai 45 milioni di euro.

Dimarco potrebbe quindi lasciare la corsia sinistra al solo Robin Gosens il quale, più volte indicato sul piede della partenza, potrebbe invece fare dietrofront a seguito dell’esigenza da parte dell’Inter di non privarsi in una volta sola di due esterni mancini al posto di uno. Gosens, va ricordato, piace al Bayer Leverkusen in Bundesliga: un dettaglio di non poco conto che farebbe ripensare Giuseppe Marotta sulla cessione di Dimarco, ma mai dire mai. Tutto è in divenire.