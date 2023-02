Affare a zero o quasi: colpo Real per l’Inter

La partenza di Dumfries preoccupa l’Inter di Inzaghi, ora migliorano le chance di affondo sul sostituto di provenienza Real Madrid che piace anche alle altre rivali italiane

Denzel Dumfries non verrà depennato dalla lista di Chelsea, Manchester United, Bayern Monaco e Barcellona fino a quando la dirigenza nerazzurra non avrà preso una decisione netta sul suo futuro. L’intenzione di Giuseppe Marotta sarebbe quella di monetizzare la sua cessione per almeno 40 milioni di euro, a meno di clamorosi ripensamenti.

Al suo posto sono stati sondati profili prossimi a diventare parametri zero, come Juan Cuadrado in uscita dalla Juventus e Rick Karsdorp dalla Roma, ma nelle passate settimane è stato preso in considerazione anche Alvaro Odriozola del Real Madrid. Il calciatore ha giocato pochissimo nel corso della prima metà di stagione, restando a disposizione di Carlo Ancelotti senza la possibilità di incidere sul suo conto personale. La sua fortuna resta la buona stagione passata con la maglia della Fiorentina: una rampa di lancio importante che ha destato le attenzioni di altre realtà di Serie A, fra cui la stessa Inter. Nonostante il suo contratto riporti giugno 2024 come data ultima di scadenza, il calciatore potrebbe però abbandonare anzitempo il sodalizio madrileno a mezzo di una rescissione consensuale con Florentino Perez che non impatti più sul monte ingaggi del Real.

Calciomercato Inter, nuovi passi avanti per Odriozola

A questo proposito, l’Inter potrebbe quindi approfittarne scalzando tutti gli altri possibili profili analizzati precedentemente, perché Odriozola rispecchia le caratteristiche tecniche che piacciono ad Inzaghi.

In più, vanta di ottima salute e di una giovane età che potrebbero permettergli di crescere professionalmente per tanti altri anni ancora, tra le file di un club che tiene particolarmente allo sviluppo dei propri talenti. In caso di accordo positivo, Odriozola sarebbe quindi affiancato da Matteo Darmian fresco di rinnovo in casa Inter: “L’esperienza di Manchester è stata molto costruttiva, ma i colori nerazzurri sono una parte importante della mia carriera. Ormai sono al terzo anno, i miei idoli sono stati Maicon e Zanetti“, ha raccontato in una recente intervista a ‘Footsteps’.