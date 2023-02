Operazione da oltre 50 milioni, l’Inter deve dirgli addio

E’ troppo tardi per i nerazzurri. Il nuovo Haaland è ormai destinato ad approdare all’estero. Tutte le novità del caso ed ecco svelata la posizione del club

L’Inter prova a farsi sentire non soltanto sul campo, ma anche sul mercato. I nerazzurri sono, infatti, chiamati a dover riscattare l’insoddisfacente pareggio rimediato ad inizio settimana contro la Sampdoria a ‘Marassi’.

Una prova del tutto ambigua quella offerta da parte dei ragazzi di Inzaghi che, nonostante ci abbiano provato in più e più circostanze, non sono comunque riusciti a smuovere il risultato finale dallo 0-0. Ottima la prova offerta, nel complesso, da alcuni componenti: dove tra quei pochi brilla sicuramente Calhanoglu. Il turco si è ormai immedesimato perfettamente negli schemi di questa Inter, al punto che riesce ad agire al meglio sia nella posizione di play-maker basso che in quella di mezz’ala (ruolo ricoperto una volta che è entrato Brozovic).

C’è e non c’è, invece, Romelu Lukaku. Il belga ha provato a ‘sbattersi’ in tutti modi là davanti e sta, man mano, tentando di raggiungere la sua condizione fisica ottimale. È vero, l’ex United non ha ad oggi rispettato minimamente le attese (racimolando, inoltre, qualche infortunio di troppo). Al tempo stesso, però, è anche altrettanto chiaro il fatto che l’Inter non possiede la giusta liquidità per poter andare a prendere un centravanti più giovane del belga e a quelle condizioni poi.

Proprio per tutta questa serie di motivi, dunque, è assai probabile che Lukaku venga riconfermato dai nerazzurri tramite la via del rinnovo del prestito che Marotta e Ausilio tenteranno di concordare, nuovamente, assieme al Chelsea. Sì, piace sicuramente anche Rasmus Hojlund dell’Atalanta, ma c’è un piccolo grande problema.

Hojlund si è preso la scena e l’Atalanta fissa già il prezzo: 50 milioni per il sì degli orobici

Il giovane centravanti danese, paragonato recentemente anche ad Haaland, è atterrato a Bergamo nella scorsa estate e lo ha fatto per una cifra che ha toccato i 17 milioni. Un grande rischio che l’Atalata ha deciso di prendersi all’epoca e, a quanto pare, la loro scommessa è stata vinta alla grande.

Il classe ’03 ha infatti relegato Duvan Zapata – ma anche lo stesso Luis Muriel – al ruolo di riserve (con il primo dei due che ha accusato un nuovo infortunio proprio nelle scorse ore). Già 6 le reti e 2 gli assist totalizzati in stagione da Hojlund, con l’ultimo gol messo a segno contro la Lazio nello scorso sabato.

Veloce, rapido, prorompente, forte sia fisicamente che tecnicamente ed in grado di far male a qualsiasi portiere avversario. Sono queste le caratteristiche che descrivono al meglio il giovane centravanti danese sino ad oggi. A suon di ottime prestazioni, l’ex Strum Graz si è assicurato non soltanto l’attenzione da parte dei maggiori club italiani, Inter inclusa, ma anche quella delle più importanti società d’Europa.

Non è minimamente da escludere, infatti, che Hojlund sia riuscito nell’intento di stuzzicare appieno i desideri di Marotta e Ausilio. Ciò che ne emerge, però, è che fin troppo tardi. Pare, non a caso, che l’Atalanta possa arrivare a chiedere una cifra monstre per il nuovo baby talento…Anche più di 50 milioni di euro qualora dovesse essere necessario. In tal senso quindi, sia Juve che anche Milan sono ormai tagliate fuori, col classe ’03 che è destinato a dover, inevitabilmente, approdare all’estero in un futuro prossimo.